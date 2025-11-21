أغنية تهزم صاروخ بوتين .. سلاح روسي بـ7.7 مليون جنيه إسترليني يسقط بنغمة ساخرة

أفادت صحيفة تليجراف البريطانية، أن أوكرانيا تستخدم الموسيقى والأغاني في إسقاط الصواريخ الروسية الأسرع من الصوت التي وصفتها بأنها "لا تقهر".

إسقاط الصواريخ الروسية بالأغاني

وأوضحت الصحيفة البريطانية في تقريرها أن فريق حرب إلكترونية يقوم بتشويش إشارات الأقمار الصناعية على الأسلحة الروسية واستبدالها بأغنية تُحاكي الدعاية الروسية.

تزعم مجموعة "نايت ووتش"، وهي المجموعة المُشغلة لهذه التقنية، أنها أسقطت 19 صاروخًا من طراز كينجال- الذي وصفه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنه "لا يُقهر" - خلال الأسبوعين الماضيين.

أفاد الفريق لموقع 404 ميديا ​​الإلكتروني المتخصص في التكنولوجيا أنه يستخدم أغنية وأمر إعادة توجيه لإسقاط صواريخ "الجيل التالي"، التي تحمل حمولة 480 كجم وتكلف حوالي 7.7 مليون جنيه إسترليني للصاروخ الواحد.

تعتمد صواريخ كينجال وغيرها من الذخائر المُوجهة على نظام غلوناس - وهو نظام ملاحة روسي يُشبه نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) يستخدم الأقمار الصناعية - لتحديد أهدافها.

طوّرت "نايت ووتش" نظام تشويش "ليما" الخاص بها، والذي يستبدل إشارات الملاحة عبر الأقمار الصناعية للصواريخ بالأغنية الأوكرانية "أبانا بانديرا".

اختيرت هذه الأغنية للسخرية من الدعاية الروسية المُروِّعة، التي سعت إلى تصوير جميع الأوكرانيين على أنهم من مؤيدي الزعيم القومي الأوكراني ستيبان بانديرا في القرن العشرين.

عندما تبدأ الأغنية، يُغذّي نظام ليما الصواريخ القادمة بإشارة ملاحية زائفة، خادعًا إياها بأنها تُحلّق فوق ليما، في بيرو، لتحاول تغيير مسارها.

لكن، مع تحليقها بسرعة تزيد عن 4000 ميل في الساعة، تُصبح الصواريخ غير مستقرة بسبب التغيير المفاجئ وغير المتوقع في مسارها.

أفادت فرقة "نايت ووتش" أنهم طوّروا النظام بعد اكتشافهم أن صواريخ كينجال تستخدم هوائي نمط استقبال مُتحكَّم به (CRPA)، وهي تقنية قديمة تُستخدم للمقاومة والتشويش والتضليل.

صرّح الفريق لقناة 404: "كان لديهم نفس نوع أجهزة الاستقبال التي كانت تستخدمها الصواريخ السوفيتية القديمة، ولا يتحمّل هيكل الطائرة الضغط المفرط، ويتعطل الصاروخ تلقائيًا. عندما حاول صاروخ كينجال تغيير مساره بسرعة، لم يتمكن هيكله من تحمل سرعته... ونعم، انقسم إلى قسمين، واستُخدمت السرعة، الميزة الأكبر لتلك الصواريخ، ضدها."

صرح مصدر من "نايت ووتش" لمجلة فوربس أنه في مناسبة أخرى، تم استدراج صاروخ على بُعد 200 كيلومتر من المطار الذي كان هدفًا للضربة.

وأضاف "نايت ووتش" أن روسيا كانت تحاول زيادة عدد أجهزة الاستقبال على الصواريخ، وفي بعض الحالات مضاعفتها، لجعلها أقل عرضة للخطر، لكنها أكدت أن هذا لن يعيق جهود إسقاطها.

صاروخ كينزال لا يقهر

وصف بوتين صاروخ كينجال، الذي يصل مداه إلى 2000 كيلومتر، بأنه "لا يُقهر" و"سلاح مثالي" في عام 2018 حتى جو بايدن، الرئيس الأمريكي السابق، قال في عام 2022 إنه "يكاد يكون من المستحيل إيقافه".

ومنذ ذلك الحين، تم إسقاط العديد من الطائرات خلال الحرب في أعقاب تسليم أنظمة صواريخ باتريوت المضادة للطائرات إلى أوكرانيا، ولكن إمدادات كييف من الأنظمة المصنعة في الولايات المتحدة محدودة.