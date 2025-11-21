قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الاتحاد العربي للإعلام الإلكتروني يعلن عن شراكة استراتيجية لتوظيف الذكاء الاصطناعي
رئيس جهاز العاشر يتابع الاستعدادات النهائية لانتخابات مجلس النواب.. صور
إنذار مبكر.. حزب المؤتمر يطرح رؤية لحماية الطلاب بعد تكرار حوادث الاعتداء
عمرو دياب لن يمثل في مسلسل إبراهيم عيسى | مصدر خاص يكشف التفاصيل
أبو العينين: الرئيس السيسي أكد بقمة شرم الشيخ مبادئ أساسية لتحقيق السلام بالمنطقة
إيمان يوسف تنضم إلى مسلسل أولاد الراعي لرمضان 2026
شوقي غريب ينضم للجنة الفنية لاتحاد الكرة
محمد أبو العينين: الوضع في غزة خلال العامين الماضيين كان أكبر مأساة إنسانية
ترتدي الحجاب في الرياض.. هيفاء وهبي تتصدر التريند | ما القصة؟
تقليمات الأظافر تكشف المستور| مفاجأة بكشف الطب الشرعي بواقعة المدرسة الدولية بالسلام | خاص
النائب محمد أبو العينين: هدفنا الدائم هو الحوار وصناعة مستقبل أكثر استقراراً
ارتفاع جميع الأعيرة.. أسعار الذهب اليوم في مصر
أخبار العالم

أغنية تهزم صاروخ بوتين .. سلاح روسي بـ7.7 مليون جنيه إسترليني يسقط بنغمة ساخرة

صواريخ كينجال
صواريخ كينجال
ناصر السيد

أفادت صحيفة تليجراف البريطانية، أن أوكرانيا تستخدم الموسيقى والأغاني في إسقاط الصواريخ الروسية الأسرع من الصوت التي وصفتها بأنها "لا تقهر".

إسقاط الصواريخ الروسية بالأغاني

وأوضحت الصحيفة البريطانية في تقريرها أن فريق حرب إلكترونية يقوم بتشويش إشارات الأقمار الصناعية على الأسلحة الروسية واستبدالها بأغنية تُحاكي الدعاية الروسية.

تزعم مجموعة "نايت ووتش"، وهي المجموعة المُشغلة لهذه التقنية، أنها أسقطت 19 صاروخًا من طراز كينجال- الذي وصفه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنه "لا يُقهر" - خلال الأسبوعين الماضيين.

أفاد الفريق لموقع 404 ميديا ​​الإلكتروني المتخصص في التكنولوجيا أنه يستخدم أغنية وأمر إعادة توجيه لإسقاط صواريخ "الجيل التالي"، التي تحمل حمولة 480 كجم وتكلف حوالي 7.7 مليون جنيه إسترليني للصاروخ الواحد.

تعتمد صواريخ كينجال وغيرها من الذخائر المُوجهة على نظام غلوناس - وهو نظام ملاحة روسي يُشبه نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) يستخدم الأقمار الصناعية - لتحديد أهدافها.

طوّرت "نايت ووتش" نظام تشويش "ليما" الخاص بها، والذي يستبدل إشارات الملاحة عبر الأقمار الصناعية للصواريخ بالأغنية الأوكرانية "أبانا بانديرا". 

اختيرت هذه الأغنية للسخرية من الدعاية الروسية المُروِّعة، التي سعت إلى تصوير جميع الأوكرانيين على أنهم من مؤيدي الزعيم القومي الأوكراني ستيبان بانديرا في القرن العشرين.

عندما تبدأ الأغنية، يُغذّي نظام ليما الصواريخ القادمة بإشارة ملاحية زائفة، خادعًا إياها بأنها تُحلّق فوق ليما، في بيرو، لتحاول تغيير مسارها.

لكن، مع تحليقها بسرعة تزيد عن 4000 ميل في الساعة، تُصبح الصواريخ غير مستقرة بسبب التغيير المفاجئ وغير المتوقع في مسارها.

أفادت فرقة "نايت ووتش" أنهم طوّروا النظام بعد اكتشافهم أن صواريخ كينجال تستخدم هوائي نمط استقبال مُتحكَّم به (CRPA)، وهي تقنية قديمة تُستخدم للمقاومة والتشويش والتضليل.

صرّح الفريق لقناة 404: "كان لديهم نفس نوع أجهزة الاستقبال التي كانت تستخدمها الصواريخ السوفيتية القديمة، ولا يتحمّل هيكل الطائرة الضغط المفرط، ويتعطل الصاروخ تلقائيًا. عندما حاول صاروخ كينجال تغيير مساره بسرعة، لم يتمكن هيكله من تحمل سرعته... ونعم، انقسم إلى قسمين، واستُخدمت السرعة، الميزة الأكبر لتلك الصواريخ، ضدها."

صرح مصدر من "نايت ووتش" لمجلة فوربس أنه في مناسبة أخرى، تم استدراج صاروخ على بُعد 200 كيلومتر من المطار الذي كان هدفًا للضربة.

وأضاف "نايت ووتش" أن روسيا كانت تحاول زيادة عدد أجهزة الاستقبال على الصواريخ، وفي بعض الحالات مضاعفتها، لجعلها أقل عرضة للخطر، لكنها أكدت أن هذا لن يعيق جهود إسقاطها.

صاروخ كينزال لا يقهر

وصف بوتين صاروخ كينجال، الذي يصل مداه إلى 2000 كيلومتر، بأنه "لا يُقهر" و"سلاح مثالي" في عام 2018 حتى جو بايدن، الرئيس الأمريكي السابق، قال في عام 2022 إنه "يكاد يكون من المستحيل إيقافه".

ومنذ ذلك الحين، تم إسقاط العديد من الطائرات خلال الحرب في أعقاب تسليم أنظمة صواريخ باتريوت المضادة للطائرات إلى أوكرانيا، ولكن إمدادات كييف من الأنظمة المصنعة في الولايات المتحدة محدودة.

متحدث الصحة

متحدث الصحة يرد علي شائعة ظهور متحور جديد ..ويوجه نصائح لأولياء الأمور

سلمى عبد العظيم

أول رد من زوج البلوجر سلمى عبد العظيم بعد خلع الحجاب

اعترافات صادمة لقاتل زميله في الإسماعيلية: اشتريت أكياس الزبالة اللي حطيته فيها وهو كان معايا

اعترافات صادمة لـ.قاتل زميله في الإسماعيلية: اشترى معايا الأكياس اللي حطيته فيها

ارشيفية

في عربية السجن.. ترحيل اللاعب رمضان صبحي لحجز مركز أبو النمرس

وزير التربية والتعليم

بعد الاعتداء على تلاميذها| وضع مدرسة سيدز الدولية تحت الإشراف المالي والإداري للوزارة

الجاموس

طفرة مرتقبة فى انتاج الألبان.. شروط الحصول على الجاموس الايطالى من الزراعة

المتهمين

بـ ماسك أسود| مفاجأة تكشف عن شخص غامض بواقعة المدرسة الدولية بالسلام | خاص

الفندور

خالد الغندور يثير الجدل: حاجات كثيرة ستتغير في كرة القدم المصرية

مستشفي الفرافرة

وكيل صحة الوادي الجديد يتابع الخدمة الطبية بمستشفى الفرافرة المركزي

جانب من الحدث

الوادي الجديد: استكمال تطوير محطة الرفع للصرف الصحي بقرية الزيات

محافظ الغربية

الغربية تستعد لاستقبال 3 ملايين و658 ألفًا و896 ناخبًا داخل 642 لجنة و613 مقرا انتخابيا

بالصور

أطعمة ممنوعة تمامًا قبل سن السنة.. احم طفلك منها

بعد ظهوره المؤثر.. طبيعة مرض عبد الله الرويشد وتطورات حالته

استهداف جديد من الطائرات الحربية الإسرائيلية لجنوب لبنان

تسريب صور لسائق سيارة تسلا ذاتية القيادة "نائمًا" يثير الجدل

مريم الخشت

مريم الخشت: تعلقت بدوري فى فيلم "بنات الباشا" .. وردود فعل مسلسل "ورد وشيكولاتة" كانت مفاجأة |خاص

عبد الله الرويشد

بعد ظهوره المؤثر.. طبيعة مرض عبد الله الرويشد وتطورات حالته

المتهم

بسبب تصادم.. القبض على قائد سيارة تعدى على سائق نقل جماعى بالقاهرة

حفيد محمد فوزي

حفيد محمد فوزي أم مجرد شبه؟ القصة الكاملة لجدل كريم الحو

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: الرئيس السيسي ينتصر لإرادة الشعب.. التدخل في اختيار ممثلينا خط أحمر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الشتاء واكتئاب حواء الموسمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: رسالة دولة لا تساوم على إرادة شعبها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرغبة التي تبهت .. هل المشكلة جسدية أم نفسية ام مشاعر متراكمة ؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: بيت الديناميت A House of Dynamite

