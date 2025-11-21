قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير السياحة: 1.5 مليون سائح ألماني يزورون مصر خلال أكتوبر الماضي
الأرصاد تحذر من ظاهرة خطيرة على الطرق خلال الساعات المقبلة
أغنية تهزم صاروخ بوتين .. سلاح روسي بـ7.7 مليون جنيه إسترليني يسقط بنغمة ساخرة
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 13 من عناصر حماس في غارة على مخيم عين الحلوة
200 ألف زائر يوميا.. إقبال غير مسبوق على مجسم المتحف المصري الكبير في لندن
أذكار المساء الثابتة عن النبي.. تمنحك السكينة وتحفظك من كل مكروه
خطوات الحصول على عداد كهرباء كودي إلكترونيًا بدون زحام
لإستكمال محور 3 يوليو.. تحويلات مرورية بالقاهرة
عودة سوريا إلى نظام "سويفت" بعد 14 عاما من الانقطاع
عن 97 عاما.. وفاة رئيس الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية في حرب أكتوبر73
وزير الخارجية : مصر ستتخذ كل ما يلزم من إجراءات لحماية أمنها المائي
أخبار التوك شو| الجيش السوداني يحقق تقدماً في كردفان.. أسعار الذهب اليوم
روسيا تعلن إسقاط 6 مسيرات أوكرانية

محمود نوفل

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الدفاعات الجوية نجحت في إسقاط  6 طائرات مسيرة أوكرانية هاجمت مقاطعات عدة جنوبي البلاد.

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن قواتها تمكنت من إحكام السيطرة على مدينة كوبيانسك الواقعة في مقاطعة خاركيف شمال شرق أوكرانيا، في تطور ميداني لافت على الجبهة الشمالية.

وأكد رئيس هيئة الأركان الروسية، فاليري غيراسيموف، في تقرير قدمه إلى الرئيس فلاديمير بوتين، أن كوبيانسك تمثل حلقة محورية في منظومة الدفاع الأوكرانية، مشيراً إلى أن السيطرة عليها تفتح المجال أمام القوات الروسية لتعميق اختراقها في خطوط خصمها.

وبحسب ما بثه التلفزيون الروسي الرسمي، تواصل الوحدات الروسية عملياتها على الضفة اليسرى لنهر أوسكول، حيث تستهدف مواقع وتجمعات القوات الأوكرانية في محاولة لتوسيع نطاق التقدم وتأمين المناطق المحيطة بالمدينة.

روسيا تفاجئ أوكرانيا بضربات مدمرة وأهداف جديدة

أوكرانيا تستعيد 1000 جثمان من ضحايا الحرب مع روسيا

وفي سياق متصل، أعلن غيراسيموف أن القوات الروسية باتت تسيطر على أكثر من 80% من أراضي مدينة فولتشانسك في مقاطعة خاركيف أيضاً، وهو ما اعتبرته موسكو خطوة إضافية لترسيخ وجودها الميداني في القطاع الشمالي من الجبهة.

وتُعد كوبيانسك من أبرز النقاط التي شهدت خلال الأسابيع الأخيرة تقدماً روسياً ملحوظاً، في وقت تواجه القوات الأوكرانية صعوبات كبيرة ناجمة عن نقص الذخائر والضغوط المستمرة على خطوط الإمداد. ويصف مراقبون المدينة بأنها نقطة فاصلة في مسار المعارك الدائرة، نظراً لأهميتها الاستراتيجية كممر لوجستي وكمركز ربط بين جبهات متعددة.

ويشير هذا التطور إلى تصاعد حدة العمليات في خاركيف، حيث تحاول موسكو استثمار الزخم الميداني لصالحها، في مقابل محاولات أوكرانية لاحتواء التقدم الروسي وإعادة تثبيت دفاعاتها في المناطق الحيوية.

روسيا وزارة الدفاع الروسية أوكرانيا مسيرة أوكرانية الدفاع الجوي الروسي

