روسيا تعلن السيطرة على كوبيانسك .. وتوسع نفوذها شمال شرقي أوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها تمكنت من إحكام السيطرة على مدينة كوبيانسك الواقعة في مقاطعة خاركيف شمال شرق أوكرانيا، في تطور ميداني لافت على الجبهة الشمالية.

وأكد رئيس هيئة الأركان الروسية، فاليري غيراسيموف، في تقرير قدمه إلى الرئيس فلاديمير بوتين، أن كوبيانسك تمثل حلقة محورية في منظومة الدفاع الأوكرانية، مشيراً إلى أن السيطرة عليها تفتح المجال أمام القوات الروسية لتعميق اختراقها في خطوط خصمها.

وبحسب ما بثه التلفزيون الروسي الرسمي، تواصل الوحدات الروسية عملياتها على الضفة اليسرى لنهر أوسكول، حيث تستهدف مواقع وتجمعات القوات الأوكرانية في محاولة لتوسيع نطاق التقدم وتأمين المناطق المحيطة بالمدينة.



وفي سياق متصل، أعلن غيراسيموف أن القوات الروسية باتت تسيطر على أكثر من 80% من أراضي مدينة فولتشانسك في مقاطعة خاركيف أيضاً، وهو ما اعتبرته موسكو خطوة إضافية لترسيخ وجودها الميداني في القطاع الشمالي من الجبهة.

وتُعد كوبيانسك من أبرز النقاط التي شهدت خلال الأسابيع الأخيرة تقدماً روسياً ملحوظاً، في وقت تواجه القوات الأوكرانية صعوبات كبيرة ناجمة عن نقص الذخائر والضغوط المستمرة على خطوط الإمداد. ويصف مراقبون المدينة بأنها نقطة فاصلة في مسار المعارك الدائرة، نظراً لأهميتها الاستراتيجية كممر لوجستي وكمركز ربط بين جبهات متعددة.

ويشير هذا التطور إلى تصاعد حدة العمليات في خاركيف، حيث تحاول موسكو استثمار الزخم الميداني لصالحها، في مقابل محاولات أوكرانية لاحتواء التقدم الروسي وإعادة تثبيت دفاعاتها في المناطق الحيوية.