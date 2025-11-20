أوكرانيا تستعيد 1000 جثمان من ضحايا الحرب مع روسيا

نقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن السلطات الأوكرانية القول بأن روسيا أعادت إلي كييف جثامين 1000 شخص.

وكانت وكالة أسوشيتد برس قد قالت نقلاً عن مسؤولين أمريكيين أن عدداً من كبار المسؤولين العسكريين الأمريكيين موجودون في أوكرانيا للمساعدة في محادثات السلام.

ووفقاً للتقرير، فإن وزير الجيش دان دريسكول موجود أيضاً في أوكرانيا، بعد أن كان يخطط لزيارتها منذ فترة.

وأشار أحد المسؤولين إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عيّن بريسكول ممثلاً خاصاً لبدء محادثات السلام، وأنه سيلتقي بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وفي وقت سابق، قالد الكاتب الصحفي ضياء رشوان، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يعلم توازنات القوى في المنطقة ويعلم أن أوكرانيا لن تنتصر في حربها ضد روسيا، ويعمل على تغليب المصالح الأمريكية.

وأضاف ضياء رشوان، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “ستوديو إكسترا”، عبر فضائية “اكسترا نيوز”، أن كييف لا تملك قرارا في حربها ضد روسيا، وتحاول جر روسيا للحرب ضد الدول الأوروبية وأمريكا، ولكن على كييف أن تقبل بتنازلات من أراضي القرم لروسيا.

وأشار الكاتب الصحفي ضياء رشوان، إلى أن الخط الأحمر الروسي، هو “رفض وجود قوات لحلف الناتو في الأراضي الأوكرانية أو الروسية”، ولكن الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي أو وجود قوى حفظ سلام أوروبية؛ ستقبله روسيا.



