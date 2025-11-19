ضياء رشوان: الرئيس الأمريكي يعلم أن أوكرانيا لن تنتصر في حربها ضد روسيا

قالد الكاتب الصحفي ضياء رشوان، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يعلم توازنات القوى في المنطقة ويعلم أن أوكرانيا لن تنتصر في حربها ضد روسيا، ويعمل على تغليب المصالح الأمريكية.

وأضاف ضياء رشوان، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “ستوديو إكسترا”، عبر فضائية “اكسترا نيوز”، أن كييف لا تملك قرارا في حربها ضد روسيا، وتحاول جر روسيا للحرب ضد الدول الأوروبية وأمريكا، ولكن على كييف أن تقبل بتنازلات من أراضي القرم لروسيا.

وأشار الكاتب الصحفي ضياء رشوان، إلى أن الخط الأحمر الروسي، هو “رفض وجود قوات لحلف الناتو في الأراضي الأوكرانية أو الروسية”، ولكن الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي أو وجود قوى حفظ سلام أوروبية؛ ستقبله روسيا.