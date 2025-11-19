مسئول سابق في الناتو: الاتحاد الأوروبي يشكك في توسع أوكرانيا رغم تبني رؤية 2029

قال نيكولاس ويليامز، المسؤول السابق في الناتو، إن قدرة الاتحاد الأوروبي اليوم على التوفيق بين التوسع والحفاظ على تماسكه الداخلي أصبحت مهمة أكثر تعقيدًا في ظل تحديات اقتصادية وسياسية غير مسبوقة، ومع تزايد الحديث عن تراجع الدور الأوروبي مقارنة بالقوى الكبرى.

وأوضح خلال تصريحات مع الإعلامية رغدة أبو ليلة مقدمة برنامج «مطروح للنقاش» على قناة «القاهرة الإخبارية» أن الاتحاد الأوروبي يحمل شكوكًا حقيقية وإن لم يعلنها بشأن التوسع تجاه أوكرانيا، وكذلك تجاه دول أخرى مثل مولدوفا ومصر، لكنه في الوقت نفسه يسعى إلى توسعة نفوذه داخل أوروبا لإظهار القوة رغم أن هذا التمدد قد يمثل نقطة ضعف إضافية.

وأشار ويليامز إلى أن إطلاق منتدى توسيع الاتحاد الأوروبي ضمن الرؤية الاستراتيجية 2024-2029 يمثل تحولًا مهمًا في مقاربة بروكسل لملف التوسع، لكنه تساءل عن مدى قدرة المبادرة على الانتقال من الطموح السياسي إلى التنفيذ الفعلي.

ولفت إلى أن الاتحاد الأوروبي حاول لسنوات ضم ست دول من منطقة البلقان، لكن التقدم ظل محدودًا بسبب تراجع القوة الأوروبية والتغيرات العميقة داخل دول القارة، ما يجعل مسار التوسع أكثر تعقيدًا من أي وقت مضى.



