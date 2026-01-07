قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حسين خضير: كلمة الرئيس السيسي في الكاتدرائية للتهنئة بعيد الميلاد تعزز الوحدة الوطنية

حسن رضوان

أشاد النائب الدكتور حسين خضير، وكيل لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، بالرسائل الوطنية الهامة التي وجهها الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال تهنئته لقداسة البابا تواضروس الثاني والأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد. 

وأكد خضير، في تصريح صحفي له اليوم، أن كلمات الرئيس التي ألقاها في الكاتدرائية المرقسية تبرز حرص القيادة على تعزيز الوحدة الوطنية وتعميق أواصر التلاحم بين جميع أبناء الشعب المصري، مسلمين ومسيحيين.

وأوضح وكيل لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن كلمة الرئيس السيسي في الكاتدرائية بمناسبة عيد الميلاد جاءت في وقت بالغ الأهمية، حيث وجه الرئيس رسالة واضحة تؤكد على أن "الوحدة الوطنية فوق كل اعتبار" وأن الشعب المصري قادر على مواجهة كافة التحديات بروح واحدة دون التفريق بين مسلم ومسيحي. 

وأضاف حسين خضير، أن الرئيس السيسي أكد أن الأمن والاستقرار هما الركيزة الأساسية لبناء مستقبل أفضل لمصر، وأنه يجب على الجميع التعاون وتوحيد الصفوف لتحقيق هذا الهدف.

كما أشار النائب، إلى أن دعوة الرئيس المصري إلى أن "يكون المصريون على قلب رجل واحد" تمثل رسالة قوية في هذه المرحلة التي تتطلب تضافر الجهود لمواجهة المخاطر التي تهدد استقرار المنطقة، مع التأكيد على ضرورة الحفاظ على تماسك الجبهة الداخلية والتصدي لأي محاولات لزعزعة هذه الوحدة، والكلمة برمتها نموذج ملهم للملايين.

واختتم الدكتور حسين خضير حديثه بالقول، أن زيارة الرئيس المستمرة للتهنئة بعيد الميلاد المجيد منذ عام 2015 تعكس تقديره العميق لمؤسسات الدولة الدينية ولقياداتها، كما تسهم في تعزيز الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة، وهذه الزيارة ترسخ نموذجًا للتعاون بين القيادة الوطنية والكنيسة، وتؤكد على أن مصر دولة واحدة بكل مكوناتها.

