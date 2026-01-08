الخارجية الصينية: تعددية الأطراف في النظام العالمي يمنع قانون الغاب

أعلنت الخارجية الصينية، أن تعددية الأطراف في النظام العالمي يمنع قانون الغاب، وفقا لنبأ عاجل عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.

وأكدت وزارة الخارجية الصينية تعليقا على الاستيلاء على الناقلة “مارينيرا” معارضتها لأي إجراءات تنتهك سيادة وأمن الدول الأخرى.

وقالت الخارجية الصينية في بيان لها : استيلاء الولايات المتحدة على سفن دول أخرى في المياه الدولية يمثل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي.

ونشر خفر السواحل الأمريكي لقطات تظهر مطاردة الناقلة "مارينيرا" التي كانت ترفع العلم الروسي.

وذكرت وزارة النقل الروسية أن الولايات المتحدة قامت باعتقال السفينة خارج المياه الإقليمية لأي دولة، وهو ما يشكل انتهاكاً لأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.





