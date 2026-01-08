قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
ارتفاع درجات الحرارة بأغلب الأنحاء .. طقس اليوم الخميس مستقر

الطقس في مصر
الطقس في مصر
نورهان خفاجي

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن الطقس اليوم، الخميس 8 يناير 2026، يشهد استمرار ارتفاع درجات الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، مع طقس شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر.

حالة الطقس اليوم الخميس

أوضحت هيئة الأرصاد، أن الطقس اليوم، شهد نشاط ملحوظ للشبورة المائية في الساعات الأولى من الصباح (من 3 إلى 10 صباحًا)، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، خاصة الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد، والقاهرة الكبرى، ووسط سيناء، وشمال الصعيد، وكانت كثيفة أحيانًا على بعض الطرق.

من المتوقع خلال الطقس اليوم، أن تظهر سحب منخفضة على مناطق من السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري ومدن القناة، قد يصاحبها سقوط أمطار خفيفة غير مؤثرة على فترات متقطعة ببعض المناطق.

درجات الحرارة اليوم وحالة البحرين

وبالنسبة لحالة البحرين خلال الطقس اليوم،، أفادت هيئة الأرصاد بأن البحر المتوسط معتدل إلى مضطرب، مع ارتفاع الأمواج من 2 إلى 3 أمتار، بينما يكون البحر الأحمر خفيفًا إلى معتدل وارتفاع الأمواج يتراوح بين 1 و1.75 متر.

أما عن درجات الحرارة المتوقعة، خلال الطقس اليوم، بمختلف المناطق، تكون كالتالي:

القاهرة الكبرى 25 درجة مئوية للعظمى و14 للصغرى.

السواحل الشمالية الغربية 22 للعظمى و12 للصغرى.

فيما ترتفع العظمى على جنوب الصعيد لتصل إلى 31 درجة مئوية.

وناشدت الهيئة المواطنين توخي الحذر أثناء القيادة في فترات الشبورة المائية، ومتابعة النشرات الجوية أولًا بأول.

الطقس الطقس اليوم درجات الحرارة درجات الحرارة اليوم

