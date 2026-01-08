المجالس الطبية .. طريقة الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة 2026

يبحث الكثير من المستخدمين ، عن طريقة الإستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة 2026 ، والأوراق المطلوبة للحصول علي الخدمة وكذلك الشروط الواجب توافرها .

تعليمات عامه للراغبين في الحصول علي كارت الخدمات المتكاملة

الإعاقة الحركية

الاشعات او التحاليل او رسم عصب حديثه للحاله.

الإعاقة البصرية

حدة الابصار (مقياس النظر). أشعة مقطعية على مركز الابصار ورسم عصب و شبكية. أشعة مقطعية على عصب العين ورسم عصب ومجال ابصار. الرسم الكهربائي للشبكية والعصب البصري فى حالة توافره.

الإعاقة السمعية

مقياس سمع بدون سماعه و بالسماعه. فى حالة وجود مشاكل فى الاتزان يجي احضار الفحوصات التي تثبت ذلك.

الإعاقة الذهنية

إختبار ذكاء، في حالة ان يكون عمر الطفل اكبر من 3 سنوات تحليل كروموزومات في حالات عيوب الكروموزومات

امراض الدم

تقرير طبى من احد مستشفيات وزراة الصحة والهيئات التابعة لها او المستشفيات الجامعية او المستشفيات التابعة للقوات المسلحة او الشرطة يتضمن صورة دم كاملة ووظائف تجلط وتحليل فصل كهربى للهيموجلوبين .

اضطراب طيف توحد

التقارير الطبية التى تثبت طيف التوحد من احد مستشفيات وزراة الصحة والهيئات التابعة لها او المستشفيات الجامعية او المستشفيات التابعة للقوات المسلحة او الشرطة إختبار ذكاء، في حالة ان يكون عمر الطفل اكبر من 3 سنوات.

جميع التحاليل والاشعه والابحاث تكون خلال 6 شهور قبل توقيع الكشف ومن جهه حكوميه معتمده

الاستعلام عن نتيجة وموعد الكشف الطبي لكارت الخدمات المتكاملة

شرح لانواع حالة الطلب

بيانات اساسية : يجب الذهاب فى التاريخ والوقت الموضحين اعلاه لاجراء الكشف الطبي

غير مستوفي الاوراق: يجب تجهيز الابحاث والاشعات التي طلبتها منك اللجنه واعادة تحديد موعد اخر لإجراء الكشف الطبي

تم الكشف : تم الكشف الطبى وجارى مراجعة الاوراق واعتمادها وارسالها لمكتب التأهيل

إعادة عرض : يجب الذهاب الى اللجنه التى قمت بإجراء الكشف الطبى بها لاستكمال بعض الفحوصات وإعادة التقييم

مرتجع الى اللجنه : يجب الذهاب الى اللجنه التى قمت بإجراء الكشف الطبى بها لاستكمال بعض الفحوصات وإعادة التقييم

تم تحوبل الطلب للتضامن : تم ارسال التقارير الطبية الخاصة بكم الى وزارة التضامن الاجتماعى ويجب الذهاب الي مكتب التأهيل التابع لمحل اقامتك لاستكمال الاجراءات

ويمكن الإستعلام عن نتيجة الكشف الطبي من خلال اللينك التالي :-

https://pod.mohp.gov.eg/Inquery.aspx

حجز موعد لإجراء التقييم الطبى للحصول علي معاش كرامه



(يجب الحجز من جهاز متصل بطابعه لطباعة الاستمارات) وذلك من خلال اللينك التالي :-

https://www.smcegy.com/karama/registerall.aspx

الرقم القومي الاسم تاريخ الميلاد العمر شهر سنه النوع اختر ذكر أنثي محافظة السكن مدينة السكن العنوان الحالة الإجتماعية ا الوظيفة / السابقه التليفون نوع الاعاقة إعاقة حركية إعاقة ذهنية طيف توحد أمراض مزمنة إعاقة سمعية إعاقة بصرية مكان الكشف التاريخ الوقت



