بسبب الشبورة الكثيفة.. الإسكندرية تغلق الطريق الصحراوي وتحذر السائقين
ما يقرب من 200 لقاء ومشاركة واستقبال وفود محلية ودولية لمفتي الجمهورية خلال 2025
ألمانيا .. انهيار مبنى سكني نتيجة انفجار قوي بمدينة ألبشتات
الأمواج تتجاوز 5 أمتار.. إنذار بحري بشأن الملاحة في المتوسط بمصر
نرحب بالنقد .. النقل تستجيب لشكاوى المواطنين وتنهي أعمال صيانة "وصلة السنانية" بدمياط
ترامب يكشف مدة سيطرة الولايات المتحدة على فنزويلا
نحو 3 ملايين راكب شهريًا.. ارتفاع ملحوظ في حركة المسافرين بمطار القاهرة
شقيت عليه 12 سنة | ماذا قالت والدة السبّاح يوسف محمد أمام المحكمة
دعاؤك رابح في كل الأحوال.. 3 عطايا تنتظرك إحداها عند الدعاء
الجيش السوري يعلن حظر التجوّل في أحياء حلب بهذا الموعد
هنا ابنة شيرين عبد الوهاب تغني لوالدتها على بالي.. فيديو
المجالس الطبية .. طريقة الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة 2026
عبدالصمد ماهر

 يبحث الكثير من المستخدمين ، عن طريقة الإستعلام  عن كارت الخدمات المتكاملة 2026 ،  والأوراق المطلوبة للحصول علي الخدمة وكذلك الشروط الواجب توافرها . 

تعليمات عامه للراغبين في الحصول علي كارت الخدمات المتكاملة 

الإعاقة الحركية

الاشعات او التحاليل او رسم عصب حديثه للحاله.

الإعاقة البصرية

  1. حدة الابصار (مقياس النظر).
  2. أشعة مقطعية على مركز الابصار ورسم عصب و شبكية.
  3. أشعة مقطعية على عصب العين ورسم عصب ومجال ابصار.
  4. الرسم الكهربائي للشبكية والعصب البصري فى حالة توافره.

الإعاقة السمعية

  1. مقياس سمع بدون سماعه و بالسماعه.
  2. فى حالة وجود مشاكل فى الاتزان يجي احضار الفحوصات التي تثبت ذلك.

الإعاقة الذهنية

  1. إختبار ذكاء، في حالة ان يكون عمر الطفل اكبر من 3 سنوات
  2. تحليل كروموزومات في حالات عيوب الكروموزومات

امراض الدم

تقرير طبى من احد مستشفيات وزراة الصحة والهيئات التابعة لها او المستشفيات الجامعية او المستشفيات التابعة للقوات المسلحة او الشرطة يتضمن صورة دم كاملة ووظائف تجلط وتحليل فصل كهربى للهيموجلوبين .

اضطراب طيف توحد

  1. التقارير الطبية التى تثبت طيف التوحد من احد مستشفيات وزراة الصحة والهيئات التابعة لها او المستشفيات الجامعية او المستشفيات التابعة للقوات المسلحة او الشرطة
  2. إختبار ذكاء، في حالة ان يكون عمر الطفل اكبر من 3 سنوات.

جميع التحاليل والاشعه والابحاث تكون خلال 6 شهور قبل توقيع الكشف ومن جهه حكوميه معتمده

الاستعلام عن  نتيجة وموعد الكشف الطبي لكارت الخدمات المتكاملة 

شرح لانواع حالة الطلب

بيانات اساسية : يجب الذهاب فى التاريخ والوقت الموضحين اعلاه لاجراء الكشف الطبي

غير مستوفي الاوراق: يجب تجهيز الابحاث والاشعات التي طلبتها منك اللجنه واعادة تحديد موعد اخر لإجراء الكشف الطبي

تم الكشف : تم الكشف الطبى وجارى مراجعة الاوراق واعتمادها وارسالها لمكتب التأهيل

إعادة عرض : يجب الذهاب الى اللجنه التى قمت بإجراء الكشف الطبى بها لاستكمال بعض الفحوصات وإعادة التقييم

مرتجع الى اللجنه : يجب الذهاب الى اللجنه التى قمت بإجراء الكشف الطبى بها لاستكمال بعض الفحوصات وإعادة التقييم

تم تحوبل الطلب للتضامن : تم ارسال التقارير الطبية الخاصة بكم الى وزارة التضامن الاجتماعى ويجب الذهاب الي مكتب التأهيل التابع لمحل اقامتك لاستكمال الاجراءات

 ويمكن الإستعلام عن نتيجة الكشف الطبي من خلال اللينك التالي :- 

https://pod.mohp.gov.eg/Inquery.aspx

حجز موعد لإجراء التقييم الطبى للحصول علي معاش كرامه


(يجب الحجز من جهاز متصل بطابعه لطباعة الاستمارات) وذلك من خلال اللينك التالي :- 

https://www.smcegy.com/karama/registerall.aspx

المجالس الطبية كارت الخدمات المتكاملة 2026 موعد الكشف الطبي لكارت الخدمات المتكاملة تكافل وكرامة الكشف الطبي للحصول علي معاش

