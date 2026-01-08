أشتغل موظف ولا أعمل بيزنس؟ .. روشتة لحديثي التخرج | فيديو

أكدت رانيا المارية، خبيرة الاقتصاد المجتمعي، أن اختيار المسار المهني المناسب يعتمد على شخصية الفرد وقدراته وظروفه، مشيرة إلى أن السؤال الشائع بين حديثي التخرج: «هل أشتغل موظفًا أم أبدأ بيزنس؟» يحتاج إلى دراسة دقيقة قبل اتخاذ القرار.

الشخصية والقدرات.. مفتاح الاختيار

قالت رانيا المارية خلال برنامج صباح البلد على قناة صدى البلد، تقديم أحمد دياب وعبيدة أمير، إن تحديد المسار المهني يجب أن يعتمد على نوعية الشخصية، سواء كانت إدارية أو ريادية أو قيادية أو مبدعة، مضيفة أن كل شخصية تناسب وظيفة أو بيزنس مختلف.

الاستقرار المالي عنصر أساسي

أوضحت المارية أن الاستقرار المادي من العوامل الرئيسية لاتخاذ القرار، موضحة أن المشاريع التجارية في بدايتها قد لا تحقق دخلًا ثابتًا، وقد تتحول إلى مجرد هواية إذا لم تُبنَ على أسس واضحة.

نصيحة للجيل الجديد: اكتساب الخبرة أولًا

نصحت المارية الشباب حديثي التخرج بالبدء كموظفين داخل مؤسسة منظمة لاكتساب الخبرة وفهم آليات السوق قبل التفكير في إدارة مشاريع خاصة، مؤكدة أن الخبرة العملية تمنح قاعدة صلبة لأي مشروع مستقبلي.