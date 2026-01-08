قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ما يقرب من 200 لقاء ومشاركة واستقبال وفود محلية ودولية لمفتي الجمهورية خلال 2025
ألمانيا .. انهيار مبنى سكني نتيجة انفجار قوي بمدينة ألبشتات
الأمواج تتجاوز 5 أمتار.. إنذار بحري بشأن الملاحة في المتوسط بمصر
نرحب بالنقد .. النقل تستجيب لشكاوى المواطنين وتنهي أعمال صيانة "وصلة السنانية" بدمياط
ترامب يكشف مدة سيطرة الولايات المتحدة على فنزويلا
نحو 3 ملايين راكب شهريًا.. ارتفاع ملحوظ في حركة المسافرين بمطار القاهرة
شقيت عليه 12 سنة | ماذا قالت والدة السبّاح يوسف محمد أمام المحكمة
دعاؤك رابح في كل الأحوال.. 3 عطايا تنتظرك إحداها عند الدعاء
الجيش السوري يعلن حظر التجوّل في أحياء حلب بهذا الموعد
هنا ابنة شيرين عبد الوهاب تغني لوالدتها على بالي.. فيديو
المجالس الطبية .. طريقة الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة 2026
ارتفاع درجات الحرارة بأغلب الأنحاء .. طقس اليوم الخميس مستقر
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أشتغل موظف ولا أعمل بيزنس؟ .. روشتة لحديثي التخرج | فيديو

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

أكدت رانيا المارية، خبيرة الاقتصاد المجتمعي، أن اختيار المسار المهني المناسب يعتمد على شخصية الفرد وقدراته وظروفه، مشيرة إلى أن السؤال الشائع بين حديثي التخرج: «هل أشتغل موظفًا أم أبدأ بيزنس؟» يحتاج إلى دراسة دقيقة قبل اتخاذ القرار.

الشخصية والقدرات.. مفتاح الاختيار

قالت رانيا المارية خلال برنامج صباح البلد على قناة صدى البلد، تقديم أحمد دياب وعبيدة أمير، إن تحديد المسار المهني يجب أن يعتمد على نوعية الشخصية، سواء كانت إدارية أو ريادية أو قيادية أو مبدعة، مضيفة أن كل شخصية تناسب وظيفة أو بيزنس مختلف.

الاستقرار المالي عنصر أساسي

أوضحت المارية أن الاستقرار المادي من العوامل الرئيسية لاتخاذ القرار، موضحة أن المشاريع التجارية في بدايتها قد لا تحقق دخلًا ثابتًا، وقد تتحول إلى مجرد هواية إذا لم تُبنَ على أسس واضحة.

نصيحة للجيل الجديد: اكتساب الخبرة أولًا

نصحت المارية الشباب حديثي التخرج بالبدء كموظفين داخل مؤسسة منظمة لاكتساب الخبرة وفهم آليات السوق قبل التفكير في إدارة مشاريع خاصة، مؤكدة أن الخبرة العملية تمنح قاعدة صلبة لأي مشروع مستقبلي.

فرص العمل للشباب حديث التخرج اليات العمل بعد التخرج العمل للشباب بعد التخرج

