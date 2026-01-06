قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اشتباكات عنيفة بين الجيش السوري والقوات الديمقراطية وسقوط قتلى ومصابين.. ماذا يحدث بحلب
موعد مباراة منتخب مصر في ريع نهائي أمم أفريقيا
أبو شقة يتقدم بأوراق ترشحه رسميًا لانتخابات رئاسة حزب الوفد | صور
ستارمر يؤيد رئيسة الوزراء الدنماركية بعد تهديدات ترامب بضم جرينلاند
تشكيل الجزائر المتوقع لمواجهة الكونغو في أمم أفريقيا
أنا مش ديلر يا حكومة | ترحيل إسلام كابونجا إلى النيابة في التحريض على الجريمة
كواليس غضب حسام حسن من جماهير المغرب وأسباب تصريحات زيزو بعد لقاء بنين
الرئيس الإيراني للشعب: تطلبون المزيد من المال.. فمن أين نأتي به؟
تقلبات في أداء الدولار مع ترقب التطورات الجيوسياسية وضعف البيانات الأمريكية
3 مارس أولى جلسات محاكمة عصام صاصا لسرقة لحن أغنية لـ شيرين عبد الوهاب
طاقم تحكيم مصري بقيادة محمد معروف لإدارة مباراة منتخب الجزائر والكونغو
حكم الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج بأنواع الطاعات
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

بميزات مبهرة .. أفضل شاشة ألعاب بالأسواق في 2026

مواصفات شاشة Predator X34 F3
مواصفات شاشة Predator X34 F3
لمياء الياسين

تواصل شركة آيسر تطوير تجربة الألعاب ذات معدل التحديث العالي. في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية CES 2026

كشفت الشركة النقاب عن شاشة Predator X34 F3، وهي شاشة فائقة الاتساع مقاس 34 بوصة مبنية على أحدث لوحة QD-OLED من سامسونج، وتتميز بمعدل تحديث مذهل يبلغ 360 هرتز.

مواصفات شاشة Predator X34 F3

تستخدم الشاشة لوحة بدقة 3440×1440 وانحناء 1800R، محافظةً على تنسيق الشاشة العريضة المألوف، وموجهةً في الوقت نفسه للاعبين المحترفين الذين يهتمون بوضوح الحركة بقدر اهتمامهم بالانغماس في اللعبة. 

تؤكد شركة آيسر أن اللوحة توفر زمن استجابة يبلغ 0.03 مللي ثانية، وتدعم تقنية AMD FreeSync Premium Pro للحد من التقطيع والتشويش في الألعاب سريعة الوتيرة.

مواصفات شاشة Predator X34 F3


كما هو متوقع من شاشات QD-OLED، تُعدّ جودة الصورة من أهمّ أولوياتها. تغطي شاشة X34 F3 نسبة 99% من نطاق ألوان DCI-P3، وتباينًا قويًا، وسطوعًا يصل إلى 500 شمعة/م²  ويعد من الواضح أنها مُصممة خصيصًا للاعبين الذين يرغبون في سرعة فائقة دون التضحية بجودة الصورة.

تتميز الشاشة بخيارات اتصال ممتازة تناسب إعدادات الألعاب المتطورة. فهي مزودة بمنفذ HDMI 2.1، ومنفذ DisplayPort 1.4، ومنفذ USB-C يدعم توصيل الطاقة بقدرة 65 واط. كما تحتوي على مفتاح KVM مدمج، مما يُسهّل التبديل بين جهاز الكمبيوتر المخصص للألعاب وجهاز الكمبيوتر المحمول باستخدام نفس لوحة المفاتيح والماوس. وتكتمل الميزات بمكبرات صوت مدمجة وخصائص أساسية لحماية العين.

سعر شاشة Predator X34 F3

أعلنت شركة آيسر عن شاشة X34 F3 إلى جانب شاشات تجريبية أخرى، بما في ذلك شاشة مخصصة للرياضات الإلكترونية بتردد 1000 هرتز، لكن هذا الطراز يبدو الأكثر عملية بينها. 
يبلغ سعر شاشة Predator X34 F3  دولارًا أمريكيًا في أمريكا الشمالية و1199 يورو في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، ومن المقرر توفره في الربع الثاني من عام 2026. بالنسبة للاعبين الذين يبحثون عن شاشات OLED فائقة الاتساع، فهو أحد أسرع الخيارات التي تم الإعلان عنها حتى الآن.

شركة آيسر شاشة ألعاب شاشات OLED CES 2026

