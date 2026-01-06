بميزات مبهرة .. أفضل شاشة ألعاب بالأسواق في 2026

تواصل شركة آيسر تطوير تجربة الألعاب ذات معدل التحديث العالي. في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية CES 2026

كشفت الشركة النقاب عن شاشة Predator X34 F3، وهي شاشة فائقة الاتساع مقاس 34 بوصة مبنية على أحدث لوحة QD-OLED من سامسونج، وتتميز بمعدل تحديث مذهل يبلغ 360 هرتز.

مواصفات شاشة Predator X34 F3

تستخدم الشاشة لوحة بدقة 3440×1440 وانحناء 1800R، محافظةً على تنسيق الشاشة العريضة المألوف، وموجهةً في الوقت نفسه للاعبين المحترفين الذين يهتمون بوضوح الحركة بقدر اهتمامهم بالانغماس في اللعبة.

تؤكد شركة آيسر أن اللوحة توفر زمن استجابة يبلغ 0.03 مللي ثانية، وتدعم تقنية AMD FreeSync Premium Pro للحد من التقطيع والتشويش في الألعاب سريعة الوتيرة.

مواصفات شاشة Predator X34 F3



كما هو متوقع من شاشات QD-OLED، تُعدّ جودة الصورة من أهمّ أولوياتها. تغطي شاشة X34 F3 نسبة 99% من نطاق ألوان DCI-P3، وتباينًا قويًا، وسطوعًا يصل إلى 500 شمعة/م² ويعد من الواضح أنها مُصممة خصيصًا للاعبين الذين يرغبون في سرعة فائقة دون التضحية بجودة الصورة.

تتميز الشاشة بخيارات اتصال ممتازة تناسب إعدادات الألعاب المتطورة. فهي مزودة بمنفذ HDMI 2.1، ومنفذ DisplayPort 1.4، ومنفذ USB-C يدعم توصيل الطاقة بقدرة 65 واط. كما تحتوي على مفتاح KVM مدمج، مما يُسهّل التبديل بين جهاز الكمبيوتر المخصص للألعاب وجهاز الكمبيوتر المحمول باستخدام نفس لوحة المفاتيح والماوس. وتكتمل الميزات بمكبرات صوت مدمجة وخصائص أساسية لحماية العين.

سعر شاشة Predator X34 F3

أعلنت شركة آيسر عن شاشة X34 F3 إلى جانب شاشات تجريبية أخرى، بما في ذلك شاشة مخصصة للرياضات الإلكترونية بتردد 1000 هرتز، لكن هذا الطراز يبدو الأكثر عملية بينها.

يبلغ سعر شاشة Predator X34 F3 دولارًا أمريكيًا في أمريكا الشمالية و1199 يورو في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، ومن المقرر توفره في الربع الثاني من عام 2026. بالنسبة للاعبين الذين يبحثون عن شاشات OLED فائقة الاتساع، فهو أحد أسرع الخيارات التي تم الإعلان عنها حتى الآن.