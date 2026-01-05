بمواصفات احترافية وسعر اقتصادي.. إليك أفضل لابتوب بالأسواق في 2026

إذا كنت تبحث عن جهاز كمبيوتر محمول بمواصفات رائدة إليك أكثر من علامة تجارية يمكنك الاختيار فيما بينها



ميزات لابتوب Acer Aspire 16 A

يعمل جهاز Acer Aspire 16 AI بنظام التشغيل Windows 11، مع خيارات AMD التي تتميز بشريحة أمان بلوتن من مايكروسوفت وميزة التعرف على الوجه.

من المقرر أن تطلق شركة Acer جهاز Aspire 16 AI بمعالج Snapdragon في يوليو بسعر يبدأ من 749 يورو.

من ناحية أخرى، ستتوفر إصدارات AMD وIntel للبيع في أغسطس بأسعار تتراوح ما بين من 999 و 1049 يورو.



مواصفات وميزات Redmi Book 14

يأتي لابتوب Redmi Book 14 بمعالج Intel Core i5-13420H ويتميز بذاكرة تخزين مؤقت ذكية من Intel بسعة 12 ميجابايت وتوفر بطاقة الرسومات المدمجة Intel UHD Graphics، المكونة من 48 وحدة تنفيذ وتردد 1.4 جيجاهرتز، أداءً رسوميًا أساسيًا.

وعن الميزات الأخرى يأتي اللابتوب بشاشة عرض عالية الدقة لتصل إلى 2.5K بمعدل تحديث 120 هرتز أما عن مواصفات الشاشة فهي شاشة مقاس 14 بوصة بدقة 1920 × 1200 ومعدل تحديث 60 هرتز.

يحتوي لابتوب Redmi Book 14 على ذاكرة وصول عشوائي (RAM) من نوع LPDDR5 بسعة 16 جيجابايت، وقرص تخزين SSD PCIe بسعة 512 جيجابايت.

ومن حيث الاتصال، فهو مزود بمنفذي USB-A 3.2 من الجيل الأول، ومنفذ USB-C يدعم الشحن ونقل البيانات، ومقبس سماعة رأس 3.5 مم، كما يدعم تقنيتي Wi-Fi 6 ثنائي النطاق وBluetooth 5.2 لاتصال لاسلكي سلس.

لابتوب Redmi Book 14

ويحتوي لابتوب Redmi Book 14 على بطارية بسعة 56 واط/ساعة، ويدعم الشحن السريع عبر منفذ USB-C بقوة 100 واط ويتضمن لوحة مفاتيح بإضاءة خلفية ومكبري صوت مزدوجين بتقنية DTS. يأتي الكمبيوتر المحمول مزودًا مسبقًا بنظام Windows 11.

وعن سعر اللابتوب فهو ياتي بسعر 3499 يوانًا ومن المقرر طرح الجهاز الجديد للبيع في 24 مارس

جهاز Chromebook CX15

وسّعت ASUS تشكيلة أجهزة الكمبيوتر المحمولة لعام 2025 بإضافة عرضين جديدين لتلبية احتياجات المستخدمين الأول هو جهاز Vivobook S16 المزود بالذكاء الاصطناعي، والمزوّد بمعالج Snapdragon X من Qualcomm، بينما الطراز الثاني هو جهاز Chromebook CX15 الاقتصادي، والمُوجّه للمستخدمين العاديين والطلاب. إليك المواصفات والأسعار والمزيد.

جهاز أسوس فيفوبوك S16

جهاز أسوس فيفوبوك S16



كشفت ASUS عن جهازي Vivobook S14 وVivobook S16 المزودين بأحدث معالجات Intel Core Ultra التي قدمت أداءً قويًا. والآن، تم تحديث طراز Vivobook S16 بمعالج Snapdragon X، وهو معالج أساسي من Qualcomm، مما يجعله في متناول الجميع ويوفر عمر بطارية أطول.

في الواجهة الأمامية، سيحصل الجهاز على شاشة OLED طويلة مقاس 16 بوصة بدقة FHD+ (1920 × 1200 بكسل)، ونسبة عرض إلى ارتفاع 16:10، و300 شمعة سطوع قصوى، و95% من نطاق ألوان DCI-PC.

يعمل هذا الطراز ببطارية كبيرة بسعة 70 واط/ساعة، تدعم الشحن بقوة 65 واط عبر منفذ USB-C.

تعد كل هذه الميزات متوفرة في تصميم خفيف الوزن، حيث يزن جهاز Vivobook S16 1.74 كيلوجرام فقط.

لذا، فهو سهل الحمل على الرغم من مساحة شاشته الكبيرة. تشمل الميزات الأخرى كاميرا ويب FHD مع الأشعة تحت الحمراء، ولوحة مفاتيح بإضاءة خلفية، ومكبرات صوت مزدوجة معتمدة من Dolby Atmos، وWiFi 6E، وBluetooth 5.3، ونظام تشغيل Windows 11 Home جاهز للاستخدام.

أُعلن مؤخرًا عن جهاز Vivobook S16 بسعر يبدأ من 79,990 روبية هندية. أما جهاز Chromebook CX15، فيُباع بسعر 19,990 روبية هندي