الدفاع الروسية: إسقاط 65 مسيرة أوكرانية خلال 24 ساعة

أ ش أ

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن أنظمتها للدفاع الجوي أسقطت 65 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مقاطعات روسية عدة، خلال الليلة الماضية.



وذكرت الدفاع الروسية، في بيان أوردته وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك"، اليوم /الخميس/ - أنها أسقطت المسيرات الأوكرانية فوق جمهورية القرم ومقاطعات فورونيج وريازان وبريانسك وبيلغورود وتولا وليبيتسك وتامبوف.



وأضافت أن طاقم طائرة مسيرة هجومية تابع لقوات مجموعة "دنيبر" الروسية، دمر نقطة انتشار مؤقتة للجيش الأوكراني على الضفة اليمنى لنهر دنيبر في مقاطعة خيرسون.



وأوضحت أن العملية العسكرية الروسية الخاصة، تهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.