روسيا تفاجئ أوكرانيا بضربات مدمرة وأهداف جديدة

شنت روسيا ضربات بمئات المسيرات والصواريخ على مناطق جديدة كانت عادة بعيدة عن جبهة القتال بين البلدين.

روسيا تفاجئ أوكرانيا بضربات مدمرة

ووفقا لتقرير عرضته فضائية “العربية”، استهدفت موسكو في هجوم واسع النطاق العاصمة الأوكرانية كييف ومناطق في غرب أوكرانيا، منها لفيف وترنوبل.

وأفادت وسائل إعلان أمريكية بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب وافق في هدوء على خطة سلام بين روسيا وأوكرانيا في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وفي تطور سابق، تلقت أوكرانيا من الولايات المتحدة مقترحاً جديداً للسلام يُلزم كييف بالتنازل عن أراض تحتلها روسيا، وبخفض عديد جيشها إلى أقل من النصف، بحسب مسئول كبير مطلع على الاقتراح.

أوكرانيا: روسيا شنت أكثر من 500 هجوم على مناطق في مقاطعة زابوروجيا

زعمت السلطات الأوكرانية أن روسيا شنت خلال الساعات الـ24 الماضية أكثر من 500 هجوم على مناطق في مقاطعة زابوروجيا.

يأتي ذلك في الوقت يزور فيه عدد من كبار المسئولين العسكريين الأمريكيين أوكرانيا للمساعدة في محادثات السلام، بحسب ما أفادت وكالة “أسوشيتد برس” نقلاً عن مسئولين أمريكيين.

ووفقاً للتقرير، فإن وزير الجيش دان دريسكول موجود أيضاً في أوكرانيا، بعد أن كان يخطط لزيارتها منذ فترة.

ولفت أحد المسئولين إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عيّن بريسكول ممثلاً خاصاً لبدء محادثات السلام، وأنه سيلتقي بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وفي وقت سابق من الأربعاء، قالت السلطات الأوكرانية إن ضربة جوية روسية شنتها طائرة بدون طيار خلال الليل أسفرت عن إصابة 36 شخصا على الأقل في خاركيف، وهو الهجوم الثالث من نوعه على المنطقة الشرقية في ثلاثة أيام.

وكثفت موسكو هجماتها اليومية بالطائرات بدون طيار والصواريخ في الأشهر الأخيرة، مستهدفة البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا وضربت عددا من المواقع المدنية قبل الشتاء.

وقالت شرطة خاركيف إن 36 شخصا على الأقل أصيبوا في الهجوم الأخير الذي وقع أثناء الليل، والذي ألحق أضرارا بأكثر من 10 مبان سكنية ومدرسة وسوبر ماركت ومحطة إسعاف، من بين مبان أخرى.

وقالت الشرطة إن طفلين يبلغان من العمر تسع سنوات و13 عاما كانا من بين الجرحى، مضيفة أن "الأطباء شخصوا حالة الأطفال بردود فعل إجهاد حادة".

وقالت وسائل إعلام رسمية إن رجال الإنقاذ والشرطة أجلوا 48 شخصا، بينهم ثلاثة أطفال، من مدخل مبنى شاهق الارتفاع مليء بالدخان، نقلا عن المتحدث باسم خدمات الطوارئ الإقليمية يفجين فاسيلنكو.