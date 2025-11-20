وزير خارجية فرنسا: نسعى إلى سلام عادل في أوكرانيا

قال وزير خارجية فرنسا، إننا نسعى إلى سلام عادل في أوكرانيا وهذا ما نريده، وروسيا بقيادة بوتين تعرقل الوصول إلى السلام الدائم في أوكرانيا.



وأضاف وزير خارجية فرنسا، أننا سنفرض عقوبات على نائب قائد الدعم السريع بسبب انتهاكات الفاشر، وقوات الدعم السريع ارتكبت انتهاكات عرقية في الفاشر.



وأوضح أن الوضع في الفاشر يزداد سوءا، وسننشر 100 رجل أمن فرنسي بالأراضي الفلسطينية، وندين خروق وقف إطلاق النار التي تحدث في غزة وعلى جميع الأطراف احترام خطة السلام.



ولفت إلى أننا وضعنا تصورا لنزع سلاح حماس واستبعادها من حكم غزة.



