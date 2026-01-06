قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الخارجية يبحث مع نظيره العٌماني المستجدات في الصومال والسودان
الرئيس السيسي في كاتدرائية ميلاد المسيح لتقديم التهنئة بعيد الميلاد المجيد
الكنائس تحتفل .. قداسات عيد الميلاد المجيد تبدأ في مختلف أنحاء البلاد
السيسي يقدم باقة ورد للبابا تواضروس
محمد صلاح يشارك جمهوره صورا من الجيم
عمر مرموش يحدد شروطه للانضمام إلى أستون فيلا في الميركاتو الشتوي
السيدة انتصار السيسي تهنئ الشعب المصري والإخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد
الكل عايز يسلم عليه.. حفاوة استقبال من الأقباط للرئيس السيسي في كاتدرائية ميلاد المسيح
الرئيس السيسي يصل مقر كاتدرائية "ميلاد المسيح" بالعاصمة الجديدة
الرئيس السيسي يصل مقر كاتدرائية "ميلاد المسيح" بالعاصمة الجديدة
بث مباشر| أحمد موسى يهنئ الأقباط بعيد الميلاد المجيد
تعديلات مقترحة على قانون الإيجار القديم.. من المستفيد؟ وكيف تحسب الزيادة؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

شقيقة جارة الطفل آدم: الكلب عقر جزءا من إيده… وهجمات الكلاب بقت جماعات في بورسعيد

الطفل آدم
الطفل آدم
رنا أشرف

في واقعة مؤلمة شهدتها مدينة بورسعيد، تعرض الطفل آدم لهجوم شرس من أحد الكلاب الضالة، ما أسفر عن التهام جزء من يده وإصابته بإصابات بالغة استدعت نقله إلى المستشفى.

 وأثارت الحادثة حالة من الغضب والقلق بين الأهالي، خاصة في ظل تزايد شكاوى السكان من انتشار الكلاب الضالة بالمنطقة وتكرر حوادث الاعتداء على الأطفال والمواطنين خلال الفترة الأخيرة.

أُمنية: الطفل كان عائدًا من المدرسة… والكلب هاجمه أمام السوبر ماركت

قالت أُمنية، شقيقة جارة الطفل آدم الذي تعرض لهجوم من أحد الكلاب الضالة، في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد إن الواقعة جاءت بشكل مفاجئ بينما كان الطفل في طريقه لشراء مستلزمات من السوبر ماركت مؤكدة أن الأسرة تعيش ظروفًا بسيطة ولا تمتلك أي موارد إضافية، وأن آدم طفل هادئ وطبيعي “لا يحمل مطواة ولا يمتلك أي أدوات حديدية” كما روج بعض الرواء على السوشيال ميديا.

وأضافت أن آدم طفل بسيط وطيب اعتاد إطعام أحد كلاب الشارع بدافع الشفقة عليه، إذ كان يتعامل معه باعتباره حيوانًا ضعيفًا يحتاج للرعاية.

وأشارت أُمنية إلى أن الطفل كان عائدًا من المدرسة وتوقف لشراء بعض الأشياء من السوبر ماركت، قبل أن يفاجأ بالهجوم العنيف من أحد الكلاب، قائلة: “الكلب هجم عليه بشكل مفاجئ وأكل جزء من إيده، والمنطقة بقت مليانة كلاب ضالة بتهاجم ناس كتير”.

أُمنية: هجمات الكلاب تحولت إلى مجموعات ولم تعد مرتبطة بالجوع فقط


وأكدت أن ظاهرة اعتداءات الكلاب في المنطقة أصبحت تتكرر بشكل غير مسبوق خلال الفترة الأخيرة، مضيفة:"زمان كان كلب أو اتنين، دلوقتي بقوا مجموعات، والهجمات مش بسبب الجوع، بقت عنف وخطر مباشر على الأهالي".
وتابعت حديثها قائلة إن الأطفال في الحي أصبحوا يعيشون حالة من الخوف الدائم، لاسيما أن الهجمات لم تعد تقتصر على الشوارع الجانبية فقط:"امبارح بس كلب هجم على طفل كان رايح درسه، والناس بقت مرعوبة ومش عارفة تمشي في الشارع".
وطالبت أُمنية الجهات المسؤولة بالتدخل العاجل واتخاذ إجراءات واضحة للحد من انتشار الكلاب الضالة، محذرة من المخاطر الصحية الناتجة عن الإصابات، قائلة:"عضة الكلب مش مجرد جرح، البكتيريا اللي في فمه أخطر وبتسبب مضاعفات كبيرة".
 

أُمنية:  إعادة الطفل إلى المستشفى الأميري بعد الضجة الإعلامية وتدخل نائب

وأوضحت أن الطفل جرى نقله إلى المستشفى في البداية، إلا أن التعامل مع حالته لم يكن بالشكل المطلوب، قبل أن يعاد إدخاله مرة أخرى بعد تصاعد التناول الإعلامي للواقعة، مؤكدة:٠بعد الضجة الإعلامية النائب تدخل وتمت إعادة الطفل للمستشفى الأميري مرة تانية لمتابعة حالته".
واختتمت أُمنية تصريحاتها بمناشدة عاجلة:"إحنا مش طالبين غير الأمان، الكلاب بقت لا ترحم وبتروع المواطنين، ولازم حل جذري يحمي الأطفال وأهالي المنطقة".
 

الطفل آدم آدم ضحية التهام كلب ليده الكلاب الضالة قضية الكلاب الضالة في بورسعيد آدم ضحية هجوم كلب في بورسعيد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصطفى مدبولي

مجتش مصر كلها قبل كدا | الحكومة تعلن خبرا سارا للجميع

صورة من اللقطة المثيرة

موقف غامض.. لقطة لا تليق في مباراة مصر وبنين بكأس الأمم الأفريقية

لقاء الخميسي وأوسا

بعد صدمة لقاء الخميسي .. شقيقة محمد صلاح تثير الجدل برسالة غير متوقعة

الضريبة العقارية

«شوف بيتك منهم ولا لأ».. 4 حالات لرفع الضريبة العقارية وحالة جديدة للظروف الطارئة

رئيس مجلس الوزراء

قرار هام من الحكومة بشأن قانون الإيجارات القديمة

لقطة من الفيديو

القصة الكاملة لـ فيديو بيتفرجوا على الماتش وسابوا أخويا يموت بمستشفى بأكتوبر

القوات المسلحة

100 ألف جنيه.. القوات المسلحة تصرف تعويضات لأسر الشهداء والمصابين في الحروب السابقة وتحدد آليات التواصل

حسام حسن

عقوبة تنتظر حسام حسن بسبب مباراة بنين.. ما القصة؟

ترشيحاتنا

مواصفات شاشة Predator X34 F3

بميزات مبهرة .. أفضل شاشة ألعاب بالأسواق في 2026

فولكس فاجن

فولكس فاجن تطلق خطة إعادة تصميم داخلي تبدأ بأصغر طرازاتها

جهاز ريلمي باد 3

ريلمي تعود بقوة.. تسريب يكشف مواصفات Realme Pad 3

بالصور

هتصغري 15 سنة .. منتجات خارقة في علاج التجاعيد والخطوط التعبيرية

التجاعيد والخطوط التعبيرية
التجاعيد والخطوط التعبيرية
التجاعيد والخطوط التعبيرية

علامات في القدم قد تكشف نقص فيتامين د .. أعراض شائعة يحذر منها أطباء

علامات في القدم تشير إلى نقص فيتامين د
علامات في القدم تشير إلى نقص فيتامين د
علامات في القدم تشير إلى نقص فيتامين د

طرق طبيعية لتكثيف الحواجب بدون مستحضرات كيميائية .. وصفات مجرّبة

طرق طبيعية لتكثيف الحواجب
طرق طبيعية لتكثيف الحواجب
طرق طبيعية لتكثيف الحواجب

نظام ريجيم يحوّل جسمك إلى ماكينة حرق دهون خلال أسابيع .. السر في 7 خطوات بسيطة

نظام رجيم يحوّل جسمك إلى ماكينة حرق دهون خلال أسابيع..السر في 7 خطوات بسيطة
نظام رجيم يحوّل جسمك إلى ماكينة حرق دهون خلال أسابيع..السر في 7 خطوات بسيطة
نظام رجيم يحوّل جسمك إلى ماكينة حرق دهون خلال أسابيع..السر في 7 خطوات بسيطة

فيديو

سر نجاح العملية الأمريكية

الأقمار الصناعية كلمة السر.. ضابط فنزويلي يكشف عن سبب نجاح العملية الأمريكية

سر فقدان محمد سامي الوزن

كأني دبدوب جنبها.. محمد سامي يكشف سبب فقدانه الوزن بعد ظهوره مع مي عمر

أقوال مادورو امام المحكمة

مادورو يدافع عن نفسه أمام القضاء الأمريكي لأول مرة والقاضي يقاطعه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نبيوة

أحمد نبيوة يكتب: 6 يناير.. ثمانون عاما من الغرس الطيب

غعبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: رحلة النور الخالدة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية 3

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: حاجة قديمة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: خطاب التهنئة بين المواطنة والتمييز

المزيد