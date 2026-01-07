مدرب الفراعنة السابق: طريقة 4-3-3 الأنسب لمنتخب مصر أمام كوت ديفوار

أكد ضياء السيد، مدرب منتخب مصر السابق، أن خوض مباراة كوت ديفوار بثنائي ارتكاز في وسط الملعب سيكون الخيار الأفضل لمنتخب مصر، من أجل تحقيق التوازن المطلوب بين الشقين الدفاعي والهجومي خلال المواجهة المرتقبة في بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وقال ضياء السيد، في تصريحات عبر برنامج «نمبر وان» الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة ويُذاع على قناة «cbc»، إن منتخب مصر فقد جزءًا كبيرًا من خطورته الهجومية في مباراة بنين، بسبب توظيف محمود حسن تريزيجيه في الجبهة اليمنى، وهو ما أثر على فاعليته داخل الملعب.

وأضاف أن منتخب كوت ديفوار يتميز بالسرعات العالية والقدرات الكبيرة على الأطراف، وهو ما يتطلب تأمين منطقة وسط الملعب بشكل جيد لمواجهة تحركات لاعبيه السريعة.

وأشار مدرب منتخب مصر السابق إلى أن تفكير المدير الفني حسام حسن سيتغير في ظل إصابة كل من تريزيجيه ومحمد حمدي، خاصة أن الجهاز الفني كان يواجه حيرة بسبب وجود أربعة لاعبين ينافسون على المشاركة في التشكيل الأساسي.

واختتم ضياء السيد تصريحاته بالتأكيد على أن طريقة اللعب 4-3-3 تعد الأنسب لمنتخب مصر في مواجهة كوت ديفوار، لما توفره من كثافة عددية في وسط الملعب وقدرة أكبر على السيطرة ومجابهة سرعات لاعبي منتخب الأفيال.