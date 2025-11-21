قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير السياحة: 1.5 مليون سائح ألماني يزورون مصر خلال أكتوبر الماضي
الأرصاد تحذر من ظاهرة خطيرة على الطرق خلال الساعات المقبلة
أغنية تهزم صاروخ بوتين .. سلاح روسي بـ7.7 مليون جنيه إسترليني يسقط بنغمة ساخرة
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 13 من عناصر حماس في غارة على مخيم عين الحلوة
200 ألف زائر يوميا.. إقبال غير مسبوق على مجسم المتحف المصري الكبير في لندن
أذكار المساء الثابتة عن النبي.. تمنحك السكينة وتحفظك من كل مكروه
خطوات الحصول على عداد كهرباء كودي إلكترونيًا بدون زحام
لإستكمال محور 3 يوليو.. تحويلات مرورية بالقاهرة
عودة سوريا إلى نظام "سويفت" بعد 14 عاما من الانقطاع
عن 97 عاما.. وفاة رئيس الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية في حرب أكتوبر73
وزير الخارجية : مصر ستتخذ كل ما يلزم من إجراءات لحماية أمنها المائي
أخبار التوك شو| الجيش السوداني يحقق تقدماً في كردفان.. أسعار الذهب اليوم
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

زيلينسكي يبحث مع ترامب خطة السلام الأمريكية لإنهاء الحرب مع روسيا

ترامب ونظيره الأوكراني
القسم الخارجي

يعتزم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إجراء محادثات مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعد تقديم واشنطن مسودة خطة سلام تهدف إلى إنهاء الحرب مع روسيا، وفق تقارير غربية.

ووفق التقارير، أعد المسودة كل من المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف ونظيره الروسي كيريل ديمترييف، من دون مشاركة أوكرانية. وأشار مكتب زيلينسكي إلى أن الولايات المتحدة ترى أن الخطة قد تسهم في "تنشيط الدبلوماسية"، مؤكداً أن أوكرانيا وافقت على دراسة بنودها بما يحقق "نهاية عادلة" للنزاع، وأن كييف تدعم "أي مقترحات جدية تقرب من تحقيق سلام حقيقي".

ولم تكشف كييف عن تفاصيل الخطة، إلا أن مصادر نقلتها أكسيوس وفايننشال تايمز ورويترز أفادت بأنها تتضمن مطالب تشمل تخلي أوكرانيا عن مناطق في دونباس لا تزال تحت سيطرتها، وتقليص جيشها بشكل كبير، والتخلي عن جزء من أسلحتها، وهي شروط تعد منحازة لموسكو، ما يفسر الموقف الأوكراني المتحفظ.

نفي أمريكي

وفي المقابل، نفت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت أن تتضمن الخطة "تنازلات كبيرة" من جانب أوكرانيا، مؤكدة أن ويتكوف ووزير الخارجية ماركو روبيو تواصلا مع الطرفين "بالتساوي" لفهم حدود ما يمكن لكل دولة الالتزام به.

ورغم ما تردد عن احتواء الخطة على 28 بنداً، قلل الكرملين من أهميتها، إذ قال المتحدث دميتري بيسكوف إنه رغم وجود "اتصالات" مع واشنطن، فلا توجد "عملية تفاوضية" حقيقية.

وجاء بيان الرئاسة الأوكرانية عقب اجتماع في كييف جمع زيلينسكي بكبار القادة العسكريين الأمريكيين، بينهم وزير الجيش دان دريسكول ورئيس الأركان الجنرال راندي جورج، وقائد القوات الأمريكية في أوروبا الجنرال كريس دوناهو.

تحفظ أوكراني

وعلى الرغم من التحفظ الأوكراني، أكد زيلينسكي أنه "يقدّر جهود الرئيس ترامب وفريقه لإعادة الأمن إلى أوروبا"، في إشارة يرجح أنها تهدف إلى الحفاظ على الدعم الأمريكي رغم الموقف الأكثر مرونة الذي تبديه إدارة ترامب تجاه موسكو.

ولم تشارك أوكرانيا ولا الدول الأوروبية في إعداد الخطة، الأمر الذي دفع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي إلى التحذير من طرح أي مبادرة من دون التشاور مع كييف وبروكسل. وقالت كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية الأوروبية، إن "نجاح أي خطة يقتضي مشاركة الأوكرانيين والأوروبيين فيها".

زيلينيسكي ترامب روسيا أوكرانيا بوتين

نصائح لتجنب قراءة ضغط الدم بطريقة خاطئة
السيارات الكهربائية
الكونجرس الأمريكي
سيارات البنزين
