مستشارو ترامب يلتقون مبعوثين للدنمارك وجرينلاند

أعلن مسؤول حكومي دنماركي أن مساعدين للرئيس الأمريكي دونالد ترامب التقوا في البيت الأبيض مع مبعوثين من الدنمارك وجرينلاند، في الوقت الذي يدفع فيه ترامب لفرض السيطرة على الجزيرة.

وقال المسؤول الذي اشترط عدم الكشف عن هويته، إن يسبر مولر سورنسن سفير الدنمارك وياكوب إيسبوسيثسن كبير ممثلي غرينلاند لدى واشنطن التقيا يوم الخميس بمسؤولين في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، لكن البيت الأبيض لم يؤكد على الفور عقد الاجتماع.

وكان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، أعلن يوم الأربعاء، أنه يعتزم عقد اجتماع مع السلطات الدنماركية الأسبوع المقبل لبحث مسألة جزيرة غرينلاند.



وردا على سؤال حول أسباب عدم استجابة الإدارة الأمريكية لمقترح كوبنهاغن مناقشة التطورات المتعلقة بغرينلاند، وما إذا كانت الولايات المتحدة مستعدة لاستبعاد سيناريو التدخل العسكري، قال روبيو للصحفيين: "سألتقي بهم الأسبوع المقبل، وسنجري هذه المناقشات".