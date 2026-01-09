ترامب: لست بحاجة إلى القانون الدولي.. أخلاقي وحدها تستطيع إيقافي

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه لن يتقيد بالقانون الدولي، وأن سلطته لا يحدها سوى «أخلاقه الشخصية».

في مقابلة مع صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية، أكد ترامب أن هناك شيئًا واحدًا فقط يُمكنه كبح جماح رغبته في الهيمنة العالمية: «أخلاقي، عقلي. هو الشيء الوحيد الذي يمكنه إيقافي»، مؤكدًا: «أنا لا أسعى لإيذاء الناس».

ثم أقر بأنه يدرك أن إدارته ملزمة بالامتثال للقوانين الدولية، لكنه قال: «الأمر يعتمد على تعريفك للقانون الدولي».

وفي الوقت الذي تدرس فيه إدارته الخيارات المتاحة للسيطرة على جرينلاند، تحدث ترامب عن أهمية الملكية، وأصر على أن سيطرة حليف على الجزيرة لا تكفي، بل يريد ملكية حصرية وكاملة.

وقال: «الملكية مهمة للغاية»، مضيفًا: «لأنني أشعر أنها ضرورية نفسيًا للنجاح... الملكية تمنحك أشياء وعناصر لا يمكنك الحصول عليها بمجرد توقيع وثيقة».

تأتي تلك التصريحات بعد أقل من أسبوع من شن هجوم أمريكي علي فنزويلا واعتقال الرئيس نيكولاس مادورو وزوجته وترحيلهما إلى الولايات المتحدة.