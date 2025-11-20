قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
200 ألف زائر يوميا.. إقبال غير مسبوق على مجسم المتحف المصري الكبير في لندن
أذكار المساء الثابتة عن النبي.. تمنحك السكينة وتحفظك من كل مكروه
خطوات الحصول على عداد كهرباء كودي إلكترونيًا بدون زحام
لإستكمال محور 3 يوليو.. تحويلات مرورية بالقاهرة
عودة سوريا إلى نظام "سويفت" بعد 14 عاما من الانقطاع
عن 97 عاما.. وفاة رئيس الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية في حرب أكتوبر73
وزير الخارجية : مصر ستتخذ كل ما يلزم من إجراءات لحماية أمنها المائي
أخبار التوك شو| الجيش السوداني يحقق تقدماً في كردفان.. أسعار الذهب اليوم
كارثة إنسانية في دارفور.. الأمم المتحدة تدعو لحماية النازحين وإدخال الغذاء
السيدة انتصار السيسي برفقة قرينة رئيس كوريا الجنوبية بالمتحف الكبير |صور
أخبار التكنولوجيا | جوجل تعلن عن ميزة لمشاركة الملفات بين أندرويد وآيفون.. بيربلكستي تطلق متصفح Comet على أجهزة المحمول
فصل الكهرباء عن هذه المناطق والقرى بكفر الشيخ.. اعرف الأماكن والمواعيد
أول تعليق لـ بوتين على فضيحة الفساد في أوكرانيا

بوتين
بوتين
القسم الخارجي

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تعليقا على فضيحة الفساد في أوكرانيا إن القيادة السياسية في كييف عصابة إجرامية. 

وأكد "من الواضح للجميع أن هؤلاء الأشخاص لا يفكرون في مصير بلدهم".

وأضاف بوتين "هذا لم يعد قيادة سياسية في أوكرانيا - إنها عصابة إجرامية، من الواضح للجميع أن هؤلاء الأشخاص، بينما يجلسون على أقداح ذهبية، من غير المرجح أن يفكروا في مصير بلدهم، فهم مشغولون عن ذلك"، مضيفا أن قيادة كييف تتمسك بالسلطة من أجل الثراء الشخصي.

يذكر أن المكتب الوطني لمكافحة الفساد في أوكرانيا أفاد في 10 نوفمبر بأنه يجري عملية خاصة واسعة النطاق في مؤسسات الطاقة، ونشر صورا لحقائب مليئة بحزم من العملات الأجنبية، تم العثور عليها في أثناء العملية.

وأفاد نائب البرلمان ياروسلاف جيليزنياك بأن المكتب الوطني لمكافحة الفساد يجري تفتيشا في منزل وزير الطاقة السابق ووزير العدل الحالي غيرمان غالوشينكو، وكذلك في شركة "إنيرغوآتوم". 

كما نقلت صحيفة "الحقيقة الأوكرانية" عن مصدر أن موظفي المكتب الوطني لمكافحة الفساد قدموا أيضا لإجراء تفتيش في منزل رجل الأعمال وحليف فلاديمير زيلينسكي تيمور مينديش، الذي تبين أنه قد غادر أوكرانيا.

وفي وقت لاحق، نشر المكتب الوطني لمكافحة الفساد مقاطع من تسجيلات صوتية بقضية فساد في مجال الطاقة، تظهر فيها شخصيات معينة أشار إليها المكتب بأسماء "تينور" و"روكت" و"كارلسون". 

ووفقا لجيليزنياك، فإن "كارلسون" هو مينديش، و"تينور" هو ممثل "إنيرغواتوم" ديميتري باسوف، و"روكت" هو مستشار وزير الطاقة السابق غالوشينكو إيغور ميرونيوك.

وفي 11 نوفمبر، وجه المكتب الوطني لمكافحة الفساد اتهامات إلى سبعة مشاركين في منظمة إجرامية متورطة في الفساد في مجال الطاقة، من بينهم مينديش. 

وظهر في القضية أيضا نائب رئيس الوزراء الأوكراني السابق أليكسي تشيرنيشوف.

وفي 13 نوفمبر، فرض زيلينسكي عقوبات على مينديش (الذي غادر البلاد) ورئيس مموليه ألكسندر زوكرمان. 

وفي 19 نوفمبر، أقال البرلمان الأوكراني غيرمان غالوشينكو، الذي ظهر في قضية الفساد في مجال الطاقة، من منصب وزير العدل، وسفيتلانا غرينتشوك من منصب وزيرة الطاقة.

فلاديمير بوتين الرئيس الروسي فضيحة الفساد في أوكرانيا كييف قيادة سياسية في أوكرانيا مكافحة الفساد في أوكرانيا

