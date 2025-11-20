أبو الغيط يرحب باتفاق مجلسي النواب والدولة الليبييّن على البرنامج التنموي الموحد

أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط عن ترحيبه بتوقيع ممثلين عن مجلسي النواب والدولة على اتفاق البرنامج التنموي الموحد، مؤكداً أنه يمثل تطوراً مهماً يعزز العمل المؤسسي ويوحد الجهود الوطنية نحو تحقيق الاستقرار والتنمية.

ونقل جمال رشدي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام عن أبو الغيط، إشادته بالروح التوافقية بين الممثلين، معتبراً أن التوصل إلى هذا الاتفاق وتنفيذه عملياً يدعم فرص الوصول إلى تسويات أوسع تسهم في تعزيز مسار توحيد المؤسسات، بما يلبي تطلعات المواطن الليبي.

كما أكد الأمين العام استعداد جامعة الدول العربية من خلال منظماتها المتخصصة دعم الجهود الوطنية الرامية إلى تنفيذ البرنامج التنموي الموحد، وذلك في إطار التزام جامعة الدول العربية بمسؤولياتها الأصيلة تجاه ليبيا ومرافقة الليبيين لإيجاد الحلول المناسبة لهم.