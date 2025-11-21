وزير الخارجية السوري: لن نوقع اتفاقا مع إسرائيل دون انسحابها إلى خط 7 ديسمبر

أكد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، أن سوريا لن توقع اتفاقاً مع إسرائيل دون انسحابها إلى خط 7 ديسمبر، في إشارة إلى التوغل الإسرائيلي داخل سوريا بعد سقوط نظام الأسد في ديسمبر الماضي.

خروج الشرع من القوائم السوداء

وقال الشيباني في حواره مع مجلة "المجلة" إنه لم يكن أحد يتوقع أن ينتقل اسم أحمد الشرع، خلال أقل من عام واحد، من لائحة التنظيمات المصنّفة على "القوائم السوداء" إلى صف الزعماء الذين يطرقون أبواب العواصم الكبرى ويجتمعون بقادة الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن.

وأوضح وزير الخارجية السوري أن ما جرى في سوريا بين 8 ديسمبر 2024 ونهاية 2025 لم يكن تحوّلاً عادياً في سياق الدبلوماسية، بل كان انقلاباً في تعريف السياسة السورية نفسها، وفي طريقة مخاطبتها للعالم.

منظمة حظر الأسلحة الكيميائية

وفي سياق آخر، أعلن وزير الخارجية السوري ، اليوم الجمعة اعتماد المندوب الدائم للجمهورية العربية السورية لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية الدكتور محمد كتوب.

وقال وزير الخارجية السوري إن هذا القرار جاء التزاماً من دمشق بإغلاق صفحة الإرث الأسود الذي خلّفه النظام البائد.

وقدم الشيباني الشكر والتقدير لدولة قطر على دعمها المتواصل منذ بداية التحرير في هذا الملف المعقد.

وأوضحت وزارة الخارجية السورية أن هذا القرار جاء نتيجة جهود دبلوماسية مكثفة خلال الأشهر الماضية، حيث اعتمدت اللجنة الأولى التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، بدعم 151 دولة، قرارًا يشيد بالتعاون الإيجابي والمتقدم بين سوريا والمنظمة.

عودة سوريا إلى نظام سويفت

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، بأن دمشق عادت إلى نظام المدفوعات الدولي "سويفت" SWIFT بعد 14 عاما من الاستبعاد.

وأعلن مصرف سوريا المركزي، عن إرسال أول رسالة رسمية عبر نظام المدفوعات الدولي "سويفت" SWIFT إلى جميع مراسلي المصرف حول العالم، بحسب ما أفادت به وكالة "سانا".

وجاءت عودة سوريا إلى نظام سويفت بعد انقطاع دام 14 عاما بسبب العقوبات الغربية التي كانت مفروضة ضد دمشق، وتعد هذه الخطوة إنجازا مهما في مساعي البلاد لإعادة الاندماج في النظام المالي العالمي.