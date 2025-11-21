ترامب يعلن عن عقوبات أمريكية مرتقبة ضد روسيا .. ويؤكد حل الصراع الأوكراني

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيفرض قريبا عقوبات "قوية للغاية" على روسيا، تستهدف بشكل رئيسي قطاع النفط، مؤكداً أنه لا يخطط لرفع العقوبات الحالية عن هذا القطاع.



وفي تصريحات على إذاعة فوكس نيوز، حدد ترامب الخميس المقبل كموعد نهائي لأوكرانيا للرد على خطته للسلام، مضيفا أن روسيا لا تسعى لمهاجمة دول البلطيق، وأن الصراع الأوكراني سيتم حله، فيما أوضح أن أوكرانيا ستفقد حتمًا الجزء المتبقي من دونباس تحت سيطرتها.



وشدد الرئيس الأمريكي على أن العقوبات تهدف إلى الحد من مبيعات النفط الروسي، في وقت يشهد فيه النزاع الأوكراني توترا مستمرا، مع استمرار تحركات دول أوروبا الشرقية، مثل ليتوانيا، التي منعت عبور المنتجات النفطية الروسية إلى منطقة كالينينجراد.