واشنطن تضغط وزيلينسكي يصرخ: خطة ترامب السلام تفقدنا الكرامة

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن بلاده تواجه "واحدة من أصعب اللحظات في تاريخها"؛ في ظل تكثيف الولايات المتحدة ضغوطها عليها لقبول خطة السلام المكونة من 28 بندًا لوقف الحرب في أوكرانيا.

خطة السلام الأمريكية بشأن أوكرانيا

أضاف زيلينسكي أن أوكرانيا تواجه "إما فقدان الكرامة، أو خطر فقدان شريك رئيسي"؛ إذا لم توقع على الاتفاق الذي يتنازل عن أراضٍ كبيرة من بلاده لروسيا، بحسب ما أفادت به مجلة “نيوز ويك” الأمريكية.

وقال الرئيس زيلينسكي، في خطاب متلفز: "الضغط على أوكرانيا من أشد الضغوط، إما 28 بندًا صعبًا، أو شتاءً قاسيًا للغاية- وهو الأصعب حتى الآن- ومخاطر إضافية".

ووافقت أوكرانيا على مناقشة خطة السلام للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المكونة من 28 بندًا، والتي نُشر نصها الكامل، لكنها أوضحت "خطوطها الحمراء" لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بما في ذلك “عدم الاعتراف بالأراضي الأوكرانية كأرض روسية” و"عدم فرض قيود على القوات المسلحة الأوكرانية".

وأيد زعماء أوروبيون، زيلينسكي، اليوم الجمعة، رافضين أجزاء من اقتراح السلام الأمريكي.

وأصروا على أن الجيش الأوكراني يجب أن يحتفظ بالقدرة على الدفاع عن سيادته، مع كون خطوط المواجهة الحالية بمثابة الأساس لأي مفاوضات، وفقًا للحكومة الألمانية.