اتصال بين زيلينسكي ونائب ترامب لبحث خطة وقف الحرب الأوكرانية

أفاد موقع أكسيوس الأمريكي، أنه من المتوقع أن يتحدث الرئيس الأوكراني فلودومير زيلينسكي مع نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، يوم الجمعة ويناقش خطة السلام الأمريكية المقترحة، وفقًا لمصدرين مطلعين.

الخطة الأمريكية لوقف الحرب الأوكرانية

ونشر موقع أكسيوس النص الكامل لمشروع الاقتراح الأمريكي بشأن ضمان أمن أوكرانيا والذي جاء كالتالي:

يحدد هذا الإطار الشروط اللازمة لوقف إطلاق النار بين أوكرانيا وروسيا ويوفر ضمانة أمنية على غرار مبادئ المادة الخامسة من معاهدة شمال الأطلسي، والتي تتكيف مع ظروف هذا الصراع ومصالح الولايات المتحدة وشركائها الأوروبيين.

تؤكد الولايات المتحدة أن أي هجوم مسلح كبير ومتعمد ومستمر من جانب روسيا عبر خط الهدنة المتفق عليه على الأراضي الأوكرانية يُعد هجومًا يهدد السلام والأمن في منطقة الأطلسي، وفي هذه الحالة، يُحدد رئيس الولايات المتحدة، ممارسًا سلطته الدستورية وبعد مشاورات فورية مع أوكرانيا وحلف شمال الأطلسي (الناتو) والشركاء الأوروبيين، التدابير اللازمة لاستعادة الأمن.

وقد تشمل هذه التدابير استخدام القوة المسلحة، والمساعدة الاستخباراتية واللوجستية، والإجراءات الاقتصادية والدبلوماسية، وغيرها من الخطوات التي تُعتبر مناسبة، وستُقيّم آلية تقييم مشتركة مع حلف شمال الأطلسي وأوكرانيا أي خرق يُدّعى وقوعه.

يؤكد أعضاء حلف شمال الأطلسي، بما في ذلك فرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا وبولندا وفنلندا، أن أمن أوكرانيا جزء لا يتجزأ من الاستقرار الأوروبي ويلتزمون بالعمل بالتنسيق مع الولايات المتحدة في الرد على أي انتهاك مؤهل، وضمان موقف رادع موحد وموثوق.

يدخل هذا الإطار حيز النفاذ فور توقيعه، ويظل ساريًا لمدة عشر سنوات، قابلة للتجديد باتفاق متبادل. وستشرف لجنة مراقبة مشتركة، بقيادة شركاء أوروبيين ومشاركة الولايات المتحدة، على الامتثال.