الشرطة الأمريكية تنهي حياة رجل يحمل سكينا في مطار سانت لويس

أعلنت الشرطة الأمريكية مصرع رجل كان يحمل سكينا في مطار سانت لويس بولاية ميزوري على يد سلطات الأمنية في المطار .

وفي سياق متصل ؛ كانت الشرطة الأمريكية ألقت القبض على رجل كان يعتزم إطلاق النار في مطار أتلانتا.

وفي وقت سابق ؛ تدخلت قوات الحرس الوطني الأمريكي لدعم شرطة العاصمة واشنطن للسيطرة على أعمال شغب واشتباكات نشبت خلال الاحتفال بعيد الهالوين، بحسب قناة "روسيا اليوم".

وقامت الشرطة الأمريكية باعتقال عدة أشخاص من بينهم شباب متورطين في أعمال شغب، حيث قام الصحفي آندي نغو بنشر مقاطع فيديو من موقع الأحداث تُظهر حجم الفوضى والمواجهات بين المشاركين في الاحتفالات وقوات الأمن.