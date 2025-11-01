خلال احتفالات الهالوين.. الشرطة الأمريكية تعتقل أشخاص لتورطهم في أعمال شغب

تدخلت قوات الحرس الوطني الأمريكي لدعم شرطة العاصمة واشنطن للسيطرة على أعمال شغب واشتباكات نشبت خلال الاحتفال بعيد الهالوين، بحسب قناة "روسيا اليوم".

و قامت الشرطة الأمريكية باعتقال عدة أشخاص من بينهم شباب متورطين في أعمال شغب، حيث قام الصحفي آندي نغو بنشر مقاطع فيديو من موقع الأحداث تُظهر حجم الفوضى والمواجهات بين المشاركين في الاحتفالات وقوات الأمن.

من جانبه،شدّد وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجيسيث على أن الولايات المتحدة “تراقب عن كثب” تحركات الصين في المياه المتنازع عليها، في إشارة واضحة إلى ما وصفه بـ «المطالب الإقليمية» التي تعلنها بكين، التي قال إنها «تتناقض مع التزامها بحل النزاعات سلمياً»، وفقا لـ رويترز.

وقال هيجيسيث، في بيان نقلته وسائل الإعلام، إن بلاده لا تسعى إلى الصراع، لكنها «ستدافع بحزم عن مصالحها» في المنطقة، مضيفاً بأنّ الولايات المتحدة تحتفظ بالقدرات اللازمة لضمان التوازن في منطقة آسيا-المحيط الهادئ.