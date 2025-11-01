قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وكالة الأنباء الفرنسية تبرز أهم خمس مزايا للمتحف المصري الكبير
صدى البلد في قلب الحدث التاريخي .. لحظة بلحظة مع افتتاح المتحف المصري الكبير
هنا جودة لـ صدى البلد : فخورة برؤية مصر تواصل كتابة التاريخ من بوابة المتحف الكبير
بالأسماء .. قائمة المدعوين لحفل المتحف المصري الكبير
40 منظمة إنسانية تتهم الاحتلال الإسرائيلي بعرقلة وصول المساعدات إلى غزة
وزير الخارجية التونسي يشارك في افتتاح المتحف المصري الكبير نيابة عن الرئيس
تراجع 550 جنيهًا من أعلى قمة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن
انتصار السيسي : المتحف الكبير شاهد على أن مصر حضارة تبني مستقبل
السيدة انتصار السيسي ترحب بضيوف مصر: المتحف المصري الكبير يجسّد "معنى الجمال في الإبداع والقوة في السلام"
يسرا في رسالة للعالم عن المتحف الكبير: تعالوا شوفوا مصر أرض الحضارة
مصرع 13 شخصا في انهيارات أرضية بكينيا
‎عزمي محيلبة لـ"صدى البلد": المتحف الكبير تأكيد لقدرة المصريين على تحقيق المستحيل
أخبار العالم

وزير الخارجية التركي: وقف إطلاق النار في غزة يتعرض لمخاطر بسبب خروقات إسرائيل

وزير الخارجية التركي هاكان فيدان
وزير الخارجية التركي هاكان فيدان
هاجر رزق

أفاد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، اليوم السبت، إنه بسبب خروقات إسرائيل، يتعرض اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، الذي تم التوصل إليه بعد مفاوضات في مدينة شرم الشيخ ، للمخاطر.

واعتبر فيدان أن "غياب المحاسبة يؤدي إلى فشل الأنظمة والقوانين"، مشيراً إلى ما حدث في قطاع غزة، الذي واجه حرباً إسرائيلية مدمرة، قتل خلالها الجيش الإسرائيلي أكثر من 70 ألف فلسطيني، وتسبب في كارثة إنسانية واسعة.

وشدد فيدان، خلال كلمته في منتدى TRT WORLD بإسطنبول، على "ضرورة تطبيق وقف إطلاق النار الكامل في غزة"، مضيفاً أن هذا الاتفاق “لا يعتبر نهاية المحطة، بل الهدف هو تحقيق السلام في المنطقة، والذي لن يتحقق إلا بحل الدولتين”.

وخلال استقباله وزير الخارجية الإستوني مارجوس تساكنا في أنقرة، الجمعة، قال فيدان، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، "يبحث عن ذريعة لانتهاك وقف إطلاق النار في غزة واستئناف الإبادة الجماعية".

وأشار وزير الخارجية التركي إلى أن وزراء خارجية دول عربية وإسلامية سيجتمعون، الاثنين، لمناقشة وقف إطلاق النار في غزة، والخطوات التالية هناك، مضيفاً أن تركيا قلقة بشأن استمرار هذه الهدنة، وأن المحادثات مستمرة بشأن تشكيل "قوة عمل خاصة بالقطاع".

وذكر فيدان، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الإستوني، أن الاجتماع سيضم وزراء خارجية دول التقت بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب في نيويورك في سبتمبر، مشيراً إلى أن المحادثات مستمرة بشأن تشكيل قوة عمل خاصة بغزة، وقوة لإحلال الاستقرار هناك.

وشنت إسرائيل، صباح السبت، غارات عدّة على قطاع غزة لليوم الخامس على التوالي، فيما يعمل الوسطاء على إبقاء اتفاق وقف إطلاق النار صامداً.

وزير الخارجية التركي خروقات إسرائيل وقف إطلاق النار غزة

