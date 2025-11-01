صحيفة ألمانية: المتحف الكبير رمز لدور مصر المتنامي في الشرق الأوسط

أبرزت صحيفة برلينر تسايتونج ألمانية، اليوم السبت حدث افتتاح المتحف المصري الكبير، في تقرير تحت عنوان "وجه مصر الجديد: متحف يجسد الثقافة والقوة السياسية".

وقالت الصحيفة الألمانية إن المتحف المصري الكبير صرح تاريخي ورمز لدور مصر المتنامي كوسيطٍ في شؤون الشرق الأوسط.

وأضافت الصحيفة: "على مشارف القاهرة، يرتفع تمثالٌ ضخمٌ من الزجاج والحجر، ضخمٌ بقدر ما هو رمزي، ويفتتح المتحف المصري الكبير، أو GEM اختصارًا، أبوابه رسميًا اليوم السبت".

وأوضحت صحيفة "برلينر تسايتونج" أنه من المقرر أن يصبح المتحف المصري الكبير أكبر متحفٍ أثريٍ في العالم، وموطنا لتاريخ إحدى أقدم الحضارات الإنسانية، لكن بالنسبة للمصريين الفخورين، يعد المتحف أكثر من مجرد مكانٍ للماضي. إنه، قبل كل شيء، بيانٌ سياسي.

ويقع المتحف على مشارف القاهرة على هضبة الجيزة التي تضم الأهرامات الثلاثة وأبو الهول، وسيكون أكبر متحف في العالم مُخصص لحضارة واحدة، حيث يعرض أكثر من 50 ألف قطعة أثرية تُفصّل الحياة في مصر القديمة.

ومن المُقرر أن يحضر قادة العالم، بمن فيهم ملوك ورؤساء دول وحكومات، حفل الافتتاح الكبير، ويتميز المتحف المصري الكبير (GEM) بواجهة زجاجية مثلثة شاهقة تُحاكي الأهرامات المجاورة، مع مساحة عرض دائمة تبلغ 258,000 قدم مربع.

ويؤدي درج فخم من ستة طوابق، مُزين بتماثيل أثرية، من البهو الرئيسي إلى صالات العرض الرئيسية، حيث يُطل على الأهرامات القريبة.