وكالة الأنباء الفرنسية تبرز أهم خمس مزايا للمتحف المصري الكبير
صدى البلد في قلب الحدث التاريخي .. لحظة بلحظة مع افتتاح المتحف المصري الكبير
هنا جودة لـ صدى البلد : فخورة برؤية مصر تواصل كتابة التاريخ من بوابة المتحف الكبير
بالأسماء .. قائمة المدعوين لحفل المتحف المصري الكبير
40 منظمة إنسانية تتهم الاحتلال الإسرائيلي بعرقلة وصول المساعدات إلى غزة
وزير الخارجية التونسي يشارك في افتتاح المتحف المصري الكبير نيابة عن الرئيس
تراجع 550 جنيهًا من أعلى قمة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن
انتصار السيسي : المتحف الكبير شاهد على أن مصر حضارة تبني مستقبل
السيدة انتصار السيسي ترحب بضيوف مصر: المتحف المصري الكبير يجسّد "معنى الجمال في الإبداع والقوة في السلام"
يسرا في رسالة للعالم عن المتحف الكبير: تعالوا شوفوا مصر أرض الحضارة
مصرع 13 شخصا في انهيارات أرضية بكينيا
‎عزمي محيلبة لـ"صدى البلد": المتحف الكبير تأكيد لقدرة المصريين على تحقيق المستحيل
أخبار العالم

صحيفة ألمانية: المتحف الكبير رمز لدور مصر المتنامي في الشرق الأوسط

المتحف المصري الكبير
المتحف المصري الكبير
ناصر السيد

أبرزت صحيفة برلينر تسايتونج ألمانية، اليوم السبت حدث افتتاح المتحف المصري الكبير، في تقرير تحت عنوان "وجه مصر الجديد: متحف يجسد الثقافة والقوة السياسية".

وقالت الصحيفة الألمانية إن المتحف المصري الكبير صرح تاريخي ورمز لدور مصر المتنامي كوسيطٍ في شؤون الشرق الأوسط.

وأضافت الصحيفة: "على مشارف القاهرة، يرتفع تمثالٌ ضخمٌ من الزجاج والحجر، ضخمٌ بقدر ما هو رمزي، ويفتتح المتحف المصري الكبير، أو GEM اختصارًا، أبوابه رسميًا اليوم السبت". 

وأوضحت صحيفة "برلينر تسايتونج" أنه من المقرر أن يصبح المتحف المصري الكبير أكبر متحفٍ أثريٍ في العالم، وموطنا لتاريخ إحدى أقدم الحضارات الإنسانية، لكن بالنسبة للمصريين الفخورين، يعد المتحف أكثر من مجرد مكانٍ للماضي. إنه، قبل كل شيء، بيانٌ سياسي.

ويقع المتحف على مشارف القاهرة على هضبة الجيزة التي تضم الأهرامات الثلاثة وأبو الهول، وسيكون أكبر متحف في العالم مُخصص لحضارة واحدة، حيث يعرض أكثر من 50 ألف قطعة أثرية تُفصّل الحياة في مصر القديمة.

ومن المُقرر أن يحضر قادة العالم، بمن فيهم ملوك ورؤساء دول وحكومات، حفل الافتتاح الكبير، ويتميز المتحف المصري الكبير (GEM) بواجهة زجاجية مثلثة شاهقة تُحاكي الأهرامات المجاورة، مع مساحة عرض دائمة تبلغ 258,000 قدم مربع.

ويؤدي درج فخم من ستة طوابق، مُزين بتماثيل أثرية، من البهو الرئيسي إلى صالات العرض الرئيسية، حيث يُطل على الأهرامات القريبة.

المتحف الكبير الشرق الأوسط وجه مصر الجديد المتحف المصري الكبير

ترشيحاتنا

مواعيد الصلاة الجديدة

اعرف توقيت الصلوات الخمس بعد تطبيق الموعد الشتوي

زفاف هادى الباجورى

ببنهم 21 عاما .. لحظه سقوط هادي الباجوري وعروسته على الأرض في زفافهما

رضا البحراوي وابنه مالك

هنحب مين غيرها.. ابن رضا البحراوي يغني لـ مصر في حفل مدرسي

نجوم الفن والمتحف المصري الكبير

نجوم بالزي الفرعوني .. فنانون يحتفون بالمتحف المصري الكبير

