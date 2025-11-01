سفير اليمن بالقاهرة لـ صدى البلد: المتحف المصري الكبير معجزة القرن الـ21

أكد السفير اليمني بالقاهرة السفير خالد بحاح، أن افتتاح المتحف المصري الكبير، اليوم السبت الأول من نوفمبر هو بمثابة معجزة القرن، ويوم من التاريخ تشهده مصر العروبة.

وأضاف السفير اليمني بالقاهرة ، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن هذا الحدث لم ولن يكون عابراً، فالحضور العالمي الذي جاء إلى القاهرة في الأول من نوفمبر جاء ليرى كنوز الحضارة تحت سقف المستقبل ، صرح عظيم شيد بسواعد أبناء مصر بعد سنوات من التخطيط والرؤية الواسعة ليكون اليوم واحدا من أكبر متاحف العالم وأيقونتها الحضارية .

وأشار السفير بحاح، إلى أن الأفكار عندما تتحول إلى حقيقة والمعمار عندما يُطوع من أجل الإنسانية يكون التاريخ ذاكرة الأجيال والأجيال وحدها هي من تشهد على عظمة الإنجاز في زمن انعدمت فيه المعجزات .

وقال إن الدبلوماسية الثقافية تشهد حراكا يجعل من مصر اليوم حاضرة عالمية ترفد اقتصادها بأفكار أبنائها وتجتهد ليكون التراث انسانيا ملكا للشعوب والأوطان ولا أحد سواهم فالأشخاص زائلون والحضارات لاتموت .

ونوه إلى أن القيادة الحكيمة لا تتوقف لحظة من الزمن من أجل تطوير وتطور مصر وتصنع المنجز تلو الآخر وتحتضن قمم عالمية من أجل السلام والإنسانية ، وتحفظ لمصر أمنها وتجعل المواطن المصري بل والعربي أولويتها، هي احتضنت جنسيات عربية ضاقت بها أوطانها بسبب الحروب واليمن واحدة منها ليجد الإنسان اليمني في مصر مبتغاه وتتحقق في جنباتها المساواة فلا يشعر بالإغتراب ولا تتوقف لسانه بالشكر لدولة مصر الشقيقة في كل ما تبذله إحسان وكرم ضيافة.

وقال إنه خلال العقد الأخير من الزمان من يزور مصر يلحظ وبشكل سريع حجم البنية التحتية وشبكات الطرق العالمية ومترو الإنفاق وسكك الحديد واخيراً وليس آخراً صرخة التاريخ وبوابتها "المتحف المصري الكبير" ، ربط بين جذور الماضي وطريق نحو المستقبل وبانوراما إبداعية ترى من خلالها خوفو وخفرع منقرع شواهد الفراعنة وعبقرية بنائهم العظيم ، اليوم لا يسعني إلا أن أرسل التحيات للقيادة الحكمية للرئيس عبدالفتاح السيسي وحكومة وشعب مصر ومنجزاتهم العظيمة التي هي بصمة في جدار التاريخ .