الأهلي مركز ثاني .. أورلاندو يتفوق بقائمة الأكثر مشاركة بكأس أمم أفريقيا
المحبة والترابط بين شركاء الوطن أثناء الإدلاء بصوتهم.. صورة تزين المشهد الانتخابي بالقليوبية
هل عيار 21 هيوصل 6000 جنيه.. أمر عاجل للمقبلين على الزواج بشأن الذهب
مصر تبدأ تطبيق معايير المدن الخضراء المستدامة في 11 مدينة جديدة بحلول 2026
صدي البلد يكشف أسباب حضور مدرب الأهلي لمباراة منتخب مصر ونيجيريا
الحكومة البريطانية ترفع 3 كيانات وأفراد سوريين من قائمة العقوبات
انتخابات النواب.. إقبال كثيف على قرى المرشحين في جولة الإعادة بكفر الشيخ| شاهد
3 خناقات لـ أحمد عبدالرؤوف مع نجوم الزمالك | الأسماء مفاجأة
البيت الأبيض: استمرار بناء قاعة الرقص لـ «ترامب» ضرورة أمنية
قافلة "زاد العزة" الـ96 تدخل إلى الفلسطينيين بقطاع غزة
رغم انتقادات السوشيال ميديا.. مني زكي تفاجىء الجميع بايرادات"الست" في أسبوعه الأول
رئيس جهاز العاشر من رمضان يتابع انتظام اللجان الانتخابية في اليوم الأول لجولة الإعادة
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
توك شو

الدقهلية.. العملية الانتخابية تسير بسهولة والتيسيرات متاحة لجميع الناخبين

منار عبد العظيم

أفاد مراسل التليفزيون المصري في الدقهلية، أن العملية الانتخابية تسير بسلاسة ويسر، مع انتظام فتح جميع اللجان واستقبال الناخبين دون أية معوقات.

تيسيرات للناخبين

أكد المراسل، أن كافة التيسيرات متاحة أمام المواطنين داخل اللجان، بما يضمن ممارسة حقهم الانتخابي بسهولة وأمان، تحت إشراف قضائي كامل وضمان التزام اللجان بالإجراءات الرسمية.

رصد برنامج «صباح الخير يا مصر» انطلاق عملية التصويت في الداخل، بالتزامن مع إسدال الستار على تصويت المصريين بالخارج في جولة الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، في مشهد ديمقراطي متكامل تتسلم فيه لجان المحافظات الراية من السفارات والقنصليات المصرية حول العالم.

وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها صباح اليوم الأربعاء في تمام الساعة التاسعة، لاستقبال الناخبين وحسم المقاعد المتبقية، تمهيدًا لاستكمال تشكيل الغرفة التشريعية الأولى، على أن تستمر عملية التصويت على مدار يومين وسط إجراءات تنظيمية دقيقة.

وكان اليوم الختامي لتصويت المصريين بالخارج قد شهد إقبالًا من أبناء الجاليات على مقار البعثات الدبلوماسية، حيث استمرت عملية الاقتراع حتى التاسعة مساءً وفق توقيت كل دولة، ومع غلق الصناديق بدأت اللجان الفرعية في السفارات فورًا أعمال الفرز، وكانت نيوزيلندا أول دولة تنهي التصويت نظرًا لفارق التوقيت، وذلك تحت متابعة غرفة العمليات المركزية بالهيئة الوطنية للانتخابات.

وتشهد جولة الإعادة في الداخل منافسة قوية داخل 55 دائرة انتخابية لم تُحسم في الجولة الأولى، حيث يتنافس 202 مرشح على 101 مقعد متبقٍ، بعد فوز 40 مرشحًا في الجولة الأولى بواقع 4 مستقلين و36 مرشحًا حزبيًا، وسط إشراف قضائي كامل وإجراءات مشددة لضمان نزاهة العملية الانتخابية.

وتشمل الخريطة الانتخابية لهذه الجولة 13 محافظة، هي: القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، إضافة إلى محافظات القناة (بورسعيد، الإسماعيلية، السويس)، ومحافظتي شمال وجنوب سيناء، ودمياط، على أن يستمر التصويت حتى مساء الخميس، لتبدأ بعدها عمليات الفرز وتجميع الأصوات، تمهيدًا لإعلان النتيجة الرسمية النهائية يوم 25 ديسمبر الجاري.

التليفزيون المصري الدقهلية العملية الانتخابية انتخابات مجلس النواب 2025

الفنانة الراحلة نيفين مندورة

بسبب حريق في شقتها.. مصرع الفنانة نيفين مندور بالإسكندرية

محيي إسماعيل

كسروا باب شقته .. تفاصيل إصابة الفنان محيي إسماعيل بجلطة دماغية

الراحله نيفين مندور

جار الراحله نيفين مندور يكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة قبل وفاتها في حريق شقتها بالإسكندرية

إمام عاشور

دموع إمام عاشور تشعل التعاطف.. ومحمد طارق يكشف الكواليس |فيديو

الداخلية

مصدر أمني ينفي صحة فيديو متداول عن هتافات مزعومة في إحدى المناطق

زلزال

زلزال بقوة 4 ريختر يضرب المنطقة الشرقية في السعودية

الرياض

السعودية ترفع الإنذار الأحمر .. أمطار وصواعق رعدية وضباب تضرب الرياض

الأهلي

كواليس صفقات الأهلي.. «دياباتي» يقترب بنسبة 80% و«بلعمري» يخضع للكشف الطبي

وزارة الثقافة

انطلاق الدورة العاشرة من ملتقى القاهرة الدولي لفنون الخط العربي.. غدا

الملك لير

أسبوع حافل على مسارح البيت الفني للمسرح

نسرين طافش

بالكاجوال.. نسرين طافش تخطف الأنظار عبر إنستجرام

طريقة عمل كيكة الشوكولاتة الهشة في 30 دقيقة.. أسهل وصفة لذيذة للأطفال والكبار

انتخابات الإعادة لمجلس النواب.. إقبال كبير علي اللجان في بلبيس

الوسواس القهري… لماذا تشعر أحيانًا بأن شيئا يمشي على جسمك؟

3 حقائق علمية عن المتحور الجديد يجب معرفتها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إسرائيل.. وإستراتيجية التفاوض تحت النار

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الاستثمار في مصر.. سوقٌ يفتح أبوابه للمستقبل

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: العائدون من جهنم

