سفيرنا بطوكيو: اليابانيون يشعرون بفخر كبير لمشاركتهم في مشروع المتحف المصري الكبير
حكم إجراء عملية شد الوجه لإزالة التجاعيد.. الإفتاء توضح
مدبولي: الدولة بذل جهود واسعة لتطوير البنية التحتية للقطاع الصحي
الرئيس السيسي: المتحف المصري الكبير يجمع بين عبقرية المصري القديم والإبداع المعاصر
سباق الألف هدف.. ميسي يؤجل اعتزال رونالدو ويشعل المنافسة من جديد
مصر ومالطا تبحثان تعزيز التعاون الاقتصادي والسياسي وتنسيق المواقف الإقليمية
عملات ذهبية وفضية وطوابع بريد تذكارية بمناسبة افتتاح المتحف الكبير
تذاكر مخفضة وزيارات مجانية للمتحف المصرى الكبير للفئات الأولى بالرعاية
من أرض مصر الطيبة.. الرئيس السيسي يرحب بقادة وزعماء العالم المشاركين في افتتاح المتحف المصري الكبير
بي بي سي: توت عنخ آمون يعود إلى الحياة اليوم في افتتاح المتحف الكبير
الرئيس السيسي: المتحف المصري الكبير يضيف إلى عالم الثقافة والفنون معلما جديدا
بشاير نوفمبر .. الأجواء خريفية لطيفة وأمطار خفيفة تنعش القاهرة| الطقس
أخبار العالم

وكالة الأنباء الإماراتية: المتحف الكبير يجسد مكانة مصر كمنارة للحضارة الإنسانية

ناصر السيد

أكدت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام"، أن افتتاح المتحف المصري الكبير، يجسد المكانة الفريدة لمصر منارة للحضارة الإنسانية.

وقالت وكالة "وام" إن افتتاح المتحف المصري الكبير في احتفالية عالمية كبرى يحضرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، سيجري بمشاركة (79) وفدًا رسميًا من مختلف دول العالم من بينها (39) وفدًا برئاسة ملوك وأمراء ورؤساء دول وحكومات العالم.

وأضاف الوكالة الإماراتية في تقرير لها أن "المتحف المصري الكبير يعد أكبر متحف أثري في العالم مخصص لحضارة واحدة ويضم أكثر من مائة ألف قطعة أثرية تُجسّد تاريخ مصر عبر آلاف السنين، من بينها المجموعة الكاملة لمقتنيات الملك توت عنخ آمون التي تُعرض لأول مرة مجتمعة في مكان واحد".

وأشارت إلى أن المتحف يتميز بتصميمه المعماري المبتكر الذي يجمع بين الأصالة والحداثة، وموقعه الفريد عند سفح أهرامات الجيزة ليشكل بانوراما حضارية تربط الماضي بالحاضر وتُبرز مكانة مصر بوصفها مهدا للحضارة الإنسانية.

وفي سياق متصل، ذكرت شبكة سكاي نيوز عربية، أن افتتاح المتحف المصري الكبير، "حدثاً استثنائياً في تاريخ الثقافة والحضارة الإنسانية بما يعكس اهتمام المجتمع الدولي بالحضارة المصرية العريقة وبالدور الثقافي والإنساني المتفرد الذي تضطلع به مصر".

المزيد

