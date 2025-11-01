وكالة الأنباء الإماراتية: المتحف الكبير يجسد مكانة مصر كمنارة للحضارة الإنسانية

أكدت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام"، أن افتتاح المتحف المصري الكبير، يجسد المكانة الفريدة لمصر منارة للحضارة الإنسانية.

وقالت وكالة "وام" إن افتتاح المتحف المصري الكبير في احتفالية عالمية كبرى يحضرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، سيجري بمشاركة (79) وفدًا رسميًا من مختلف دول العالم من بينها (39) وفدًا برئاسة ملوك وأمراء ورؤساء دول وحكومات العالم.

وأضاف الوكالة الإماراتية في تقرير لها أن "المتحف المصري الكبير يعد أكبر متحف أثري في العالم مخصص لحضارة واحدة ويضم أكثر من مائة ألف قطعة أثرية تُجسّد تاريخ مصر عبر آلاف السنين، من بينها المجموعة الكاملة لمقتنيات الملك توت عنخ آمون التي تُعرض لأول مرة مجتمعة في مكان واحد".

وأشارت إلى أن المتحف يتميز بتصميمه المعماري المبتكر الذي يجمع بين الأصالة والحداثة، وموقعه الفريد عند سفح أهرامات الجيزة ليشكل بانوراما حضارية تربط الماضي بالحاضر وتُبرز مكانة مصر بوصفها مهدا للحضارة الإنسانية.

وفي سياق متصل، ذكرت شبكة سكاي نيوز عربية، أن افتتاح المتحف المصري الكبير، "حدثاً استثنائياً في تاريخ الثقافة والحضارة الإنسانية بما يعكس اهتمام المجتمع الدولي بالحضارة المصرية العريقة وبالدور الثقافي والإنساني المتفرد الذي تضطلع به مصر".