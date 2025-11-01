النرويج تهنئ مصر بافتتاح المتحف الكبير: إنجاز حضاري يخلّد عظمة التاريخ الإنساني

قدمت مملكة النرويج تهنئتها إلى جمهورية مصر العربية بمناسبة الافتتاح التاريخي للمتحف المصري الكبير، الذي يُعد أحد أبرز المشاريع الثقافية في العالم خلال القرن الحادي والعشرين.

وأعربت سفارة النرويج بالقاهرة، في بيان رسمي عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، عن فخرها واعتزازها بهذا الحدث العالمي، واصفة المتحف بأنه احتفال خالد بإحدى أعظم الحضارات التي عرفها التاريخ الإنساني.

وأكدت أن المتحف المصري الكبير سيضم بين جدرانه التراث الثقافي الفريد لمصر في بيئة حديثة تليق بمكانته العالمية، ليصبح أكبر متحف مخصص لحضارة واحدة في العالم.

وأشارت السفارة إلى أن هذا الافتتاح يعكس ليس فقط ريادة مصر الثقافية، بل أيضًا قدرتها على المزج بين الماضي المجيد والرؤية المستقبلية للتنمية المستدامة في المجال الثقافي والسياحي، مشيدة بجهود الدولة المصرية في صون تراثها وتقديمه للأجيال القادمة بصورة تليق بعظمة التاريخ المصري القديم.

وفي سياق متصل، استذكرت السفارة النرويجية زيارة صاحبة السمو الملكي ولية عهد النرويج إلى مصر عام 2024، التي أسهمت في توطيد العلاقات الثقافية بين البلدين، مؤكدة أن تلك الزيارة كانت محطة مهمة في تعزيز التعاون الثنائي في مجالات التراث والفنون والتعليم الثقافي.

كما نوهت السفارة إلى التعاون المتميز بين البلدين في مشروع مكتبة الإسكندرية، التي صممها المكتب المعماري النرويجي الشهير «سنوهيتا»، معتبرة هذا التعاون مثالاً راسخاً على التكامل الثقافي بين الحضارتين المصرية والنرويجية، واستمرار الحوار المعماري والفكري بين الشمال والجنوب.

وختمت السفارة بيانها بالتعبير عن تطلع النرويج إلى تعميق الشراكات المستقبلية مع مصر في مجالات التراث، وإدارة المتاحف، والفنون، والتبادل الأكاديمي والثقافي، مؤكدة أن افتتاح المتحف المصري الكبير يفتح آفاقاً جديدة للتعاون الدولي في حفظ التراث الإنساني المشترك، ويضع مصر مجدداً في قلب المشهد الثقافي العالمي.