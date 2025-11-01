"بي بي سي" تكشف مفارقة بين هرم خوفو والمتحف المصري الكبير

كشفت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، عن مفارقة في عملية بناء المتحف المصري الكبير، المنتظر افتتاحه اليوم السبت الأول من نوفمبر، وبين بناء الهرم الأكبر أو هرم خوفو والقريب جدا من المتحف.

وقالت "بي بي سي" في تقريرها إن اقتراح إنشاء المتحف لأول مرة كان في عام 1992، خلال حكم الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، وبدأ بناؤه عام 2005، مشيرة إلى أن وقت اكتمال بناء المتحف يقارب وقت إكمال الهرم الأكبر.

وأشارت إلى أن المتحف المصري الكبير، بني بالقرب من إحدى عجائب الدنيا السبع القديمة - هرم خوفو الأكبر في الجيزة – وهو أكبر متحف أثري في العالم، ويضم نحو 100,000 قطعة أثرية تغطي نحو سبعة آلاف عام من تاريخ البلاد، من عصور ما قبل الأسرات إلى العصرين اليوناني والروماني.

وأضافت "سيكون من أبرز معالم المتحف المصري الكبير عرض محتويات مقبرة الملك الشاب توت عنخ آمون كاملةً، التي تُعرض معًا لأول مرة منذ اكتشافها من قبل عالم المصريات البريطاني هوارد كارتر، وتشمل هذه المحتويات قناع توت عنخ آمون الذهبي المذهل، وعرشه، وعرباته".

وأشارت "بي بي سي" إلى أن علماء مصريات بارزون أكدوا أن افتتاح المتحف المصري الكبير يعزز مطالبهم باستعادة الآثار المصرية الرئيسية المحفوظة في دول أخرى - بما في ذلك حجر رشيد الشهير المعروض في المتحف البريطاني.