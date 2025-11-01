الإعلام العالمي يتوحد للاحتفال بافتتاح المتحف المصري الكبير .. ماذا قال ؟

استحوذ افتتاح المتحف المصري الكبير على اهتمامات وسائل الإعلان العربية والدولية نظرا للأهمية الكبرى لهذا الحدث الذي يحضره أكثر من 70 قائد حول العالم ويستقبلهم الرئيس عبد الفتاح السيسي، للمشاركة في هذا الحدث المرتقب.

وفي هذا التقرير نرصد أبرز ما نشرته وسائل الإعلام الدولية حول افتتاح المتحف المصري الكبير الذي يعد أكبر متحف في العالم متخصص في حضارة واحدة، ويقع على مقربة من أحد عجائب الدنيا السبع أهرامات الجيزة.

صحيفة يونانية: مقبرة توت عنخ آمون أعظم اكتشاف أثري في العالم

والبداية من اليونان، حيث تحدثت صحيفة "جريك سيتي تايمز" عن أن أبرز ما سيعرض في المتحف المصري الكبير، هو مقبرة توت عنخ آمون كاملةً ولأول مرة، حيث تضم أكثر من 5500 قطعة أثرية، بما في ذلك قناعه الذهبي وعرشه وعرباته وكنوزه الجنائزية - معروضة معًا كما اكتشفها عالم المصريات البريطاني هوارد كارتر عام 1922.

ووصفت الصحيفة أن مقبرة توت عنخ آمون التي ستعرض بالكامل في المتحف المصري الكبير، هي أعظم اكتشاف أثري في العالم.

كاتب بريطاني: مصر ساحرة على نحو لا يزول

وفي السياق نفسه، نشرت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية، مقالا للكاتب إدوين هيثكوت تحت عنوان "علاقتنا الغرامية مع مصر القديمة لن تموت أبداً"، قال فيه إن ما يعرف باسم الهوس بمصر القديمة، هي حالة التي اجتاحت الغرب منذ القرن الثامن عشر، وتجددت في كل عصر بأشكال فنية ومعمارية مختلفة — من المعابد الحجرية إلى واجهات دور السينما الحديثة.

ويختتم المقال بملاحظة شاعرية: "كلما نظرت حولك، ستجد الأهرامات والأعمدة والأوبليسكات في أماكن غير متوقعة — في المقابر، فوق البوابات، أو حتى على أغلفة ألبومات موسيقى الهيفي ميتال. فمصر القديمة، رغم بعدها الزمني، تظل مألوفة وساحرة على نحو لا يزول".

موقع إسباني: علامة فارقة في تقدير الإرث التاريخي لمصر

وأبرز موقع "بريفرنتي" الإسباني المتخصص في أخبار السياحة، حدث افتتاح المتحف المصري الكبير، بتقرير نشره اليوم السبت أكد فيه أن هذا المتحف هو علامة فارقة في تقدير الإرث التاريخي لمصر، ويؤكد التزامها بالحفاظ على تراثها الأثري.

وأوضح الموقع الإسباني، أن المتحف المصري الكبير، المركز الثقافي الجديد لمصر، مشيرا إلى أن المتحف يقع على بُعد حوالي 1.5 كيلومتر من أهرامات الجيزة، ويشغل مساحة 490,000 متر مربع ويضم تصميمه المعماري، الذي صممه مكتب هينجان بينج للهندسة المعمارية، عناصر تعكس الجماليات الفرعونية، مثل جدار شفاف كبير يبلغ طوله 800 متر، ويصل ارتفاعه في بعض الأماكن إلى 40 مترًا.

لموند الفرنسية : "المتحف" مرتكز وجوهرة صناعة السياحة

وسردت صحيفة لوموند الفرنسية في تقرير لها، رحلة إنشاء المتحف المصري الكبير منذ بداية تسعينيات القرن الماضي حتى اليوم، الذي يفتتح فيه أمام العالم، وعملية نقل تمثال رمسيس الثاني من وسط القاهرة إلى جوار أهرامات الجيزة حيث موقع المتحف.

وقالت لوموند في تقريرها المنشور اليوم السبت، إن المتحف المصري الكبير هو مرتكز وجوهرة صناعة السياحة للحاضر والمستقبل، في إشارة إلى الدور المنتظر للمتحف في زيادة عائدات السياحة.

وكالة الأنباء الإماراتية: مصر منارة للحضارة الإنسانية

ومن وسائل الإعلام الأجنبية إلى العربية، حيث تحدث وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام" عن الحدث المرتقبة، قائلة إن افتتاح المتحف المصري الكبير، يجسد المكانة الفريدة لمصر منارة للحضارة الإنسانية.

وقالت وكالة "وام" إن افتتاح المتحف المصري الكبير في احتفالية عالمية كبرى يحضرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، سيجري بمشاركة (79) وفدًا رسميًا من مختلف دول العالم من بينها (39) وفدًا برئاسة ملوك وأمراء ورؤساء دول وحكومات العالم.

مفارقة البناء تجمع بين الهرم الأكبر والمتحف الكبير

وكشفت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، عن مفارقة في عملية بناء المتحف المصري الكبير، وبين بناء الهرم الأكبر أو هرم خوفو والقريب جدا من المتحف.

وقالت "بي بي سي" في تقريرها إن اقتراح إنشاء المتحف لأول مرة كان في عام 1992، خلال حكم الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، وبدأ بناؤه عام 2005، مشيرة إلى أن وقت اكتمال بناء المتحف يقارب وقت إكمال الهرم الأكبر.

وأضافت "بي بي سي" أن الحدث الأبرز في الافتتاح هو العرض الكامل لأول مرة لمقتنيات مقبرة الفرعون الشاب توت عنخ آمون، والتي اكتشفها عالم الآثار البريطاني هوارد كارتر عام 1922.

وفي نفس السياق، قالت وكالة أسوشيتد برس الإخبارية الأمريكية إن المتحف المصري الكبير، يسلط الضوء على الحضارة المصرية القديمة ويعد محورا رئيسيا في حملة الحكومة لتعزيز صناعة السياحة، إحدى مصادر الرئيسية للعملة الأجنبية.

وقالت شبكة سكاي نيوز عربية إن افتتاح المتحف المصر الكبير، يؤكد المكانة الفريدة لمصر كجسر حضاري بين كافة شعوب العالم المحبة للثقافة وللسلام.

مضيفة أن نشرت الرئيس عبد الفتاح السيسي، يشهد افتتاح المتحف المصري الكبير، بمشاركة 79 وفداً رسمياً، بينهم 39 وفداً يرأسها ملوك وأمراء ورؤساء دول وحكومات.

فجر جديد للحضارة المصرية التي شكلت العالم

أكدت صحيفة "كاثيمنيري" اليونانية، أن افتتاح المتحف المصري الكبير، بمثابة فجر جديد للحضارة التي شكلت العالم.

وقالت الصحيفة اليونانية "تفتح مصر اليوم، عند سفح أهرامات الجيزة العظيمة، أبواب المتحف المصري الكبير - في لحظة لا تُمثل افتتاح معلم ثقافي بارز فحسب، بل تُجدد حوارًا شكّل البشرية لآلاف السنين".

صحيفة نمساوية: المتحف أيقونة معمارية وثقافية

ووصفت صحيفة "دي برسه" (Die Presse) النمساوية المتحف المصري الكبير بأنه "أيقونة معمارية وثقافية" تضم بين جدرانها أكثر من 100 ألف قطعة أثرية من العصور الفرعونية واليونانية والرومانية، موزعة على 12 قاعة عرض رئيسية، لتشكل ما يُعد حاليًا أكبر متحف أثري في العالم.

ونقلت الصحيفة عن وزيرة الخارجية النمساوية بيت مينل رايسنجر المشاركة في احتفال افتتاح المتحف قولها إن هذا الصرح المصري يعكس التقاء الحضارات وتقدير العالم لإرث الإنسانية المشترك.