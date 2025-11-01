الإعلام النمساوي: افتتاح المتحف المصري الكبير “حدث فريد وغير مسبوق”

أولت وسائل الإعلام النمساوية اهتمامًا واسعًا بالافتتاح المرتقب للمتحف المصري الكبير في الجيزة، واصفة الحدث بأنه "علامة فارقة في تاريخ الثقافة العالمية" و"أحد أضخم المشاريع المتحفية في القرن الحادي والعشرين".

وأشارت الصحف النمساوية إلى أن الافتتاح الرسمي، الذي يُقام اليوم السبت بحضور دولي رفيع، يمثل تتويجًا لعقود من العمل الدؤوب والتعاون الثقافي بين مصر وعدد من الدول.

حدث ثقافي عالمي في حضن الأهرامات

وصفت صحيفة "دي برسه" (Die Presse) النمساوية المتحف بأنه “أيقونة معمارية وثقافية” تضم بين جدرانها أكثر من 100 ألف قطعة أثرية من العصور الفرعونية واليونانية والرومانية، موزعة على 12 قاعة عرض رئيسية، لتشكل ما يُعد حاليًا أكبر متحف أثري في العالم.

وأضافت الصحيفة أن الافتتاح الرسمي يقام بالقرب من الأهرامات في أجواء احتفالية يُنتظر أن تُنقل مباشرة عبر الفضائيات الدولية، بمشاركة ملوك ورؤساء دول وشخصيات ثقافية بارزة.

وأوضحت “دي برسه” أن المتحف، الذي استغرق بناؤه نحو عشرين عامًا منذ الإعلان عنه في التسعينيات، يعرض للمرة الأولى المجموعة الكاملة لمقتنيات الملك توت عنخ آمون، والتي تضم أكثر من 5,300 قطعة أثرية، من بينها 2,000 قطعة لم تُعرض من قبل، إلى جانب القناع الذهبي الشهير الذي يُعد رمزًا خالدًا للحضارة المصرية القديمة.

حضور دبلوماسي رفيع وتعاون ثقافي

وأبرزت الصحيفة مشاركة وزيرة الخارجية النمساوية بيت مينل رايسنجر في الاحتفال ممثلةً للحكومة الفيدرالية، حيث وصفت الافتتاح بأنه "يوم مهم للثقافة والتاريخ والتعاون الدولي"، مشيدةً بالعلاقات الثنائية بين القاهرة وفيينا في مجالات التراث والحفاظ على الآثار.

وأضافت الوزيرة، بحسب الصحيفة، أن هذا الصرح المصري يعكس التقاء الحضارات وتقدير العالم لإرث الإنسانية المشترك.

تغطية إعلامية موسعة وتفاعل شعبي

من جانبها، أفادت شبكة "بلِس 24" (Plus 24) الإخبارية بأن المتحف المصري الكبير يمثل “منزلًا جديدًا رائعًا” لكنوز مصر القديمة، معتبرةً أن افتتاحه يضع حدًا لفترة انتظار طويلة امتدت لعقدين من الزمن.

وأشارت الشبكة إلى أن الافتتاح المرتقب يعزز مكانة مصر كمركز ثقافي وسياحي عالمي، ويعيد تعريف تجربة زيارة الآثار المصرية في إطار حديث يجمع بين التقنية والهوية التاريخية.

مصر على خريطة الثقافة العالمية

ويُعد المتحف المصري الكبير، الذي بُني على مساحة تتجاوز 50 هكتارًا عند هضبة الأهرامات، من أكبر المشاريع الثقافية في العالم الحديث.

ويُنتظر أن يُحدث الافتتاح نقلة نوعية في قطاع السياحة الثقافية، ويُبرز الدور الريادي لمصر في الحفاظ على التراث الإنساني وصون الذاكرة الحضارية للبشرية.