مساعد وزير الخارجية يشارك في "مؤتمر السلام في منطقة البحيرات العظمي"

ترأس السفير محمد كريم شريف، مساعد وزير الخارجية المكلف للشئون الافريقية، الوفد المصرى المشارك في "مؤتمر السلام والازدهار في منطقة البحيرات العظمى" الذي عقد في العاصمة الفرنسية باريس يوم ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٥ بتنظيم مشترك بين فرنسا وتوجو.

وشهد المؤتمر مشاركة الرئيس الفرنسي "ايمانويل ماكرون" ورئيس الكونغو الديمقراطية ورئيس وزراء توجو، الي جانب ممثلى المنظمات الاقليمية والدولية، حيث بلغ اجمالي عدد الوفود المشاركة ٧٠ وفد، بالاضافة الي مشاركة منظمات المجتمع المدني العاملة في المجال الانساني في منطقة البحيرات العظمي.

ويهدف المؤتمر إلى تسليط الضوء علي الأزمة الانسانية الملحة التي تواجهها منطقة البحيرات العظمي، حيث ركز علي أهمية تضافر الجهود الدولية والاقليمية لحشد الدعم المالي اللازم لمواجهة الأزمة الانسانية المتفاقمة التي تشهدها المنطقة وتخفيف معاناة المدنيين وتعزيز فرص الاستقرار والتنمية المستدامة.

وفي كلمته، أكد مساعد وزير الخارجية علي موقف مصر الداعم لجهود احلال السلام في المنطقة، مشيراً الي أن الأزمة الإنسانية الآنية التي تشهدها منطقة البحيرات العظمي تتطلب استجابة جماعية عاجلة وشاملة.

كما شدد علي أهمية تضافر الجهود الاقليمية والدولية لزيادة حجم التمويل الموجه إلى منطقة البحيرات العظمي الذي لا يرقي لمواجهة الأزمة الانسانية التي تشهدها المنطقة.

كما أجري مساعد وزير الخارجية علي هامش المؤتمر لقاءات مع عدد من ممثلي الدول والمنظمات الدولية المشاركة لإبراز دور مصر الريادي في دعم القضايا الافريقية، لاسيما في مجال اعاده الاعمار والتنمية بعد النزاعات، وفي ضوء ريادة السيد رئيس الجمهورية لهذا الملف الهام، فضلاً عن استضافة مصر لمركز الاتحاد الافريقي لإعادة الاعمار والتنمية، واضطلاع وزارة الخارجية من خلال "الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية" بدور هام في مجال التعاون الانمائي مع دول القارة الافريقية.

