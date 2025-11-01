قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
صحيفة ألمانية: المتحف الكبير رمز لدور مصر المتنامي في الشرق الأوسط
مع الاحتفال العالمى بالمتحف الكبير.. الداخلية تنهى استعداداتها لتأمين ضبوف مصر | فيديو
حدثان تاريخيان في نفس اليوم.. الغندور يتحدث عن افتتاح المتحف المصري
عضو مشروع المومياوات المصري تكشف لـ صدى البلد تفاصيل فحص مقتنيات "عنخ أمون": العثور على طفلتي الملك محنطتين
رئيس الوزراء: المتحف المصري الكبير مثال بارز على الشراكة بين مصر واليابان
إصابة جديدة تضرب ليفربول.. ضربة في موسم صعب وآرني سلوت في مأزق
4 طلاب يلقون قطة فى النيل .. الداخلية تكشف تفاصيل الفيديو المثير
تعاون وثيق مرتقب بين مصر ولبنان | تفاصيل مهمة
بمناسبة احتفالات الهالوين.. أسرار علمية وراء مشاعر الرعب
سعر الدولار أمام الجنيه اليوم السبت 1-11-2025
عودة محمد صلاح .. تشكيل ليفربول المتوقع في مواجهة أستون فيلا
معبد الأقصر يحتفل بالمتحف المصري الكبير
أخبار العالم

مساعد وزير الخارجية يشارك في "مؤتمر السلام في منطقة البحيرات العظمي"

الوفد المصري المشارك في "مؤتمر السلام والازهار في منطقة البحيرات العظمي"
الوفد المصري المشارك في "مؤتمر السلام والازهار في منطقة البحيرات العظمي"
علي صالح

ترأس السفير محمد كريم شريف، مساعد وزير الخارجية المكلف للشئون الافريقية، الوفد المصرى المشارك في "مؤتمر السلام والازدهار في منطقة البحيرات العظمى" الذي عقد في العاصمة الفرنسية باريس يوم ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٥ بتنظيم مشترك بين فرنسا وتوجو. 

وشهد المؤتمر مشاركة الرئيس الفرنسي "ايمانويل ماكرون" ورئيس الكونغو الديمقراطية ورئيس وزراء توجو، الي جانب ممثلى المنظمات الاقليمية والدولية، حيث بلغ اجمالي عدد الوفود المشاركة ٧٠ وفد، بالاضافة الي مشاركة منظمات المجتمع المدني العاملة في المجال الانساني في منطقة البحيرات العظمي. 

ويهدف المؤتمر إلى تسليط الضوء علي الأزمة الانسانية الملحة التي تواجهها منطقة البحيرات العظمي، حيث ركز علي أهمية تضافر الجهود الدولية والاقليمية لحشد الدعم المالي اللازم لمواجهة الأزمة الانسانية المتفاقمة التي تشهدها المنطقة وتخفيف معاناة المدنيين وتعزيز فرص الاستقرار والتنمية المستدامة. 

وفي كلمته، أكد مساعد وزير الخارجية علي موقف مصر الداعم لجهود احلال السلام في المنطقة، مشيراً الي أن الأزمة الإنسانية الآنية التي تشهدها منطقة البحيرات العظمي تتطلب استجابة جماعية عاجلة وشاملة.

كما شدد علي أهمية تضافر الجهود الاقليمية والدولية لزيادة حجم التمويل الموجه إلى منطقة البحيرات العظمي الذي  لا يرقي لمواجهة الأزمة الانسانية التي تشهدها المنطقة. 

كما أجري مساعد وزير الخارجية علي هامش المؤتمر لقاءات مع عدد من ممثلي الدول والمنظمات الدولية المشاركة لإبراز دور مصر الريادي في دعم القضايا  الافريقية، لاسيما في مجال اعاده الاعمار والتنمية بعد النزاعات، وفي ضوء ريادة السيد رئيس الجمهورية لهذا  الملف الهام، فضلاً عن استضافة مصر لمركز الاتحاد الافريقي لإعادة الاعمار والتنمية، واضطلاع وزارة الخارجية من خلال "الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية" بدور هام في مجال التعاون الانمائي مع دول القارة الافريقية.
 

السفير محمد كريم شريف مساعد وزير الخارجية الوفد المصرى مؤتمر السلام والازدهار العاصمة الفرنسية البحيرات العظمى

ذهب

سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 مفاجأة

شيكابالا

شيكابالا يفتح النار علي نجم الأهلي : اللي عملته مالوش لازمة

منتخب اليد

مباراة منتخب مصر ضد ألمانيا مباشر في نهائي كأس العالم لكرة اليد للناشئين.. الموعد والقنوات

حقيقة الرسالة المكتوبة على علامة شبكة المحمول

حقيقة الرسالة المكتوبة على علامة شبكة المحمول

صورة موضوعية

جثمانا كاهن كنيسة الأنبا شنودة بالغردقة وزوجته يصلان الكاتدرائية

سعر الذهب اليوم

انخفاض أسعار الذهب اليوم السبت 1 نوفمبر 2025

خالد الغندور

الغندور يعلن عن رحيل فيريرا و يكشف موعد الإعلان عن مدرب الزمالك الجديد

حالة الطقس

استقرار مؤقت قبل العاصفة| الأرصاد تحذر من حالة ممطرة أقوي هذا الموعد

فرح الزاهد

فرح الزاهد: سعيدة بنجاح لينك .. ورسالة سعاد لكل أم : متنسيش حلمك

شيكو

شيكو بـ شخصية توت عنخ آمون احتفالا بالمتحف الكبير

أحمد الخواجة

المشرف على مكياج عروض افتتاح المتحف المصري الكبير: أجمع بين الحداثة والعراقة

أول سيارة كهربائية للأطفال من تويوتا.. تعمل بالذكاء الاصطناعي

سيارة كهربائية للأطفال
سيارة كهربائية للأطفال
سيارة كهربائية للأطفال

كيا الكهربائية تنسحب أمام تسلا موديل 3 وتتخلى عن المنافسة

كيا
كيا
كيا

حقيقة تخلي الصين عن دعم السيارات الكهربائية

الصين
الصين
الصين

عصائر الديتوكس تجهد الجسم وتقتل الكبد بصمت.. الحقيقة المرة وراء مشروب الصحة الزائف

عصائر الديتوكس تقتل الكبد بصمت
عصائر الديتوكس تقتل الكبد بصمت
عصائر الديتوكس تقتل الكبد بصمت

زفاف هادى الباجورى

ببنهم 21 عاما .. لحظه سقوط هادي الباجوري وعروسته على الأرض في زفافهما

رضا البحراوي وابنه مالك

هنحب مين غيرها.. ابن رضا البحراوي يغني لـ مصر في حفل مدرسي

نجوم الفن والمتحف المصري الكبير

نجوم بالزي الفرعوني .. فنانون يحتفون بالمتحف المصري الكبير

د. منال إمام تكتب: مصر جاءت وبعدها جاء التاريخ

د. منال إمام تكتب: مصر جاءت وبعدها جاء التاريخ

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: المتحف المصري الكبير.. رمز لنهضة مصر الحديثة أمام العالم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: هنا تتكلم الحضارة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبدالقادر يكتب: المتحف المصري الكبير.. قلب الحضارة النابض

محمد مندور

محمد مندور يكتب: لماذا نحتفي بالمتحف المصري الكبير؟

