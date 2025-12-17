قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تأخير فتح اللجنة 44 بالمطرية بسبب صعوبة دخول الموظفين
البرهان يعلن استعداده للتعاون مع ترامب لإنهاء الحرب في السودان
تعليمات بمنع الغش في امتحانات نصف العام 2026 والإهتمام بنظافة وتهوية اللجان
9 آلاف طن مساعدات إنسانية و15 ألف خيمة بطريقها إلى غزة
انهيار أكثر من 17 مبنى سكنيا بشكل كامل منذ بدء المنخفضات الجوية في قطاع غزة
شوبير يكشف تطورات ملف الصفقات وتجديد عقود لاعبي الأهلي
مستوطن إسرائيلي ينهي حياة شاب فلسطيني بعمر 16 عاما
برلمان 2025.. شاهد انتظام سير العملية الانتخابية في عدد من لجان الإعادة بالمرحلة الثانية
المالية: مناخ الأعمال يتحسن.. وندعو شركاءنا المحليين والدوليين لتوسيع أنشطتهم الاستثمارية فى مصر
سفير بريطانيا بالقاهرة: زيارة مرتقبة لرئيس الوزراء قبل رمضان لتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع مصر
جولة الإعادة للمرحلة الثانية.. ماذا حدث في الساعات الأولى من فتح اللجان؟
الصحة تقدم نصائح إرشادية للوقاية من الإنفلونزا الموسمية داخل المدارس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الجامعة العربية تطلق أعمال المنتدى العربي الأول للإنذار المبكر والاستعداد للكوارث

المنتدى العربي الأول للإنذار المبكر والاستعداد للكوارث
المنتدى العربي الأول للإنذار المبكر والاستعداد للكوارث
الديب أبوعلي

أطلقت جامعة الدول العربية، اليوم الأربعاء، أعمال المنتدى العربي الأول للإنذار المبكر والاستعداد للكوارث، وذلك بمقر الأمانة العامة للجامعة، بمشاركة رفيعة المستوى من ممثلي الدول العربية، والمنظمات الإقليمية والدولية، ووكالات الأمم المتحدة، إلى جانب نخبة من الخبراء والمتخصصين في مجالات الحد من مخاطر الكوارث ونظم الإنذار المبكر.

ويُعقد المنتدى تحت شعار «معًا من أجل تنسيق أفضل واستجابة أكثر فعالية»، في ظل التزايد الملحوظ في وتيرة وحدّة الكوارث الطبيعية وغير الطبيعية التي تشهدها المنطقة العربية، وما يترتب عليها من آثار إنسانية واقتصادية وتنموية متنامية، الأمر الذي يفرض ضرورة تعزيز منظومات الإنذار المبكر والاستعداد المسبق باعتبارها إحدى الركائز الأساسية لحماية الأرواح والممتلكات وتعزيز قدرة المجتمعات على الصمود.

وفي الكلمة الافتتاحية التي ألقاها السفير الدكتور خالد بن محمد المنزلاوي، الأمين العام المساعد ورئيس قطاع الشئون السياسية الدولية، نيابةً عن أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أكد أن المنطقة العربية تواجه تحديات غير مسبوقة نتيجة تغير المناخ وتنامي الظواهر الجوية المتطرفة.

وشدد على أن الانتقال من نهج الاستجابة بعد وقوع الكارثة إلى نهج الاستعداد والوقاية والإنذار المبكر أصبح ضرورة استراتيجية لا غنى عنها، تتطلب تضافر الجهود الوطنية والإقليمية والدولية.

وأوضح أن جامعة الدول العربية تضطلع بدور محوري في قيادة وتنسيق العمل العربي المشترك في مجال الحد من مخاطر الكوارث، من خلال اعتماد الاستراتيجية العربية للحد من مخاطر الكوارث 2030، وإنشاء آلية التنسيق العربية للحد من مخاطر الكوارث، إلى جانب إطلاق عدد من البرامج والمبادرات العربية المتخصصة، بما يسهم في تعزيز جاهزية الدول العربية وبناء منظومات إقليمية متكاملة للإنذار المبكر والاستعداد للكوارث.

وقال إن هذا المنتدى يُمثل منصة عربية رفيعة المستوى لتبادل الخبرات والتجارب، وتعزيز التنسيق بين الدول العربية وشركائها، وصياغة رؤية إقليمية مشتركة لتطوير نظم إنذار مبكر شاملة وفعالة قادرة على الوصول إلى جميع فئات المجتمع، وبما ينسجم مع المبادرات الدولية ذات الصلة، وفي مقدمتها مبادرة الأمم المتحدة «الإنذار المبكر للجميع».

ويُعقد المنتدى تحت مظلة جامعة الدول العربية، وبالشراكة والتعاون مع عدد من المنظمات العربية والإقليمية والدولية، من بينها منظمة الهلال الأحمر والصليب الأحمر العربي (ARCO)، والاتحاد الدولي للاتصالات (ITU)، ومكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث (UNDRR)، والمنظمة العالمية للأرصاد الجوية (WMO)، ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (FAO)، وبرنامج الأغذية العالمي (WFP)، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية (OCHA)، والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر (IFRC)، إلى جانب عدد من المنظمات العربية المتخصصة والمراكز الإقليمية والجهات الوطنية المعنية.

ويناقش المنتدى، على مدار يومين، عددًا من القضايا المحورية، من بينها تعزيز فعالية نظم الإنذار المبكر، والربط بين الإنذار والاستجابة، ودور التكنولوجيا والاتصالات، والتمويل المستدام، وبناء القدرات، فضلًا عن استعراض التجارب العربية الناجحة وأفضل الممارسات الإقليمية في هذا المجال.

جامعة الدول العربية الأمانة العامة المنتدى العربي الأول للإنذار المبكر نظم الإنذار المبكر الكوارث السفير الدكتور خالد بن محمد المنزلاوي أحمد أبو الغيط تغير المناخ منظمة الهلال الأحمر مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث المنظمة العالمية للأرصاد الجوية الاتحاد الدولي للاتصالات الصليب الأحمر العربي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفنانة الراحلة نيفين مندورة

بسبب حريق في شقتها.. مصرع الفنانة نيفين مندور بالإسكندرية

محيي إسماعيل

كسروا باب شقته .. تفاصيل إصابة الفنان محيي إسماعيل بجلطة دماغية

إمام عاشور

مش مستني لقطة أو ادعاء.. إمام عاشور يكشف سبب بكائه بلقاء مصر ونيجيريا

إمام عاشور

دموع إمام عاشور تشعل التعاطف.. ومحمد طارق يكشف الكواليس |فيديو

الراحله نيفين مندور

جار الراحله نيفين مندور يكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة قبل وفاتها في حريق شقتها بالإسكندرية

الداخلية

مصدر أمني ينفي صحة فيديو متداول عن هتافات مزعومة في إحدى المناطق

زلزال

زلزال بقوة 4 ريختر يضرب المنطقة الشرقية في السعودية

مشغولات ذهبية

بعد تحركه .. سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر

ترشيحاتنا

بعد وفاة نيفين مندور.. كيف تتفادى نشوب حريق بشقتك

بعد وفاة نيفين مندور.. كيف تتفادى نشوب حريق بشقتك

محى اسماعيل

ادعوا له بالشفاء .. معلومات صادمة عن مرض محيى إسماعيل

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات| أعراض قد تكشف الإصابة بسرطان العظام في القدمين.. وفحوصات طبية أساسية للرجال بعد سن الأربعين

بالصور

3 حقائق علمية عن المتحور الجديد يجب معرفتها

3 حقائق علمية عن المتحور الجديد يجب معرفتها
3 حقائق علمية عن المتحور الجديد يجب معرفتها
3 حقائق علمية عن المتحور الجديد يجب معرفتها

السيدات يتصدرن المشهد الانتخابي بمركز الحسينية بالشرقية في جولة إعادة النواب

انتخابات
انتخابات
انتخابات

الشرقية تعلن فتح جميع اللجان الإنتخابية في موعدها وانطلاق عملية التصويت دون أي معوقات

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

طريقة عمل شوربة العدس الأصفر الكريمية.. وصفة سريعة ومغذية للشتاء

طريقة عمل شوربة العدس الأصفر الكريمية
طريقة عمل شوربة العدس الأصفر الكريمية
طريقة عمل شوربة العدس الأصفر الكريمية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إسرائيل.. وإستراتيجية التفاوض تحت النار

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الاستثمار في مصر.. سوقٌ يفتح أبوابه للمستقبل

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: العائدون من جهنم

المزيد