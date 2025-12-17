الجامعة العربية تطلق أعمال المنتدى العربي الأول للإنذار المبكر والاستعداد للكوارث

أطلقت جامعة الدول العربية، اليوم الأربعاء، أعمال المنتدى العربي الأول للإنذار المبكر والاستعداد للكوارث، وذلك بمقر الأمانة العامة للجامعة، بمشاركة رفيعة المستوى من ممثلي الدول العربية، والمنظمات الإقليمية والدولية، ووكالات الأمم المتحدة، إلى جانب نخبة من الخبراء والمتخصصين في مجالات الحد من مخاطر الكوارث ونظم الإنذار المبكر.

ويُعقد المنتدى تحت شعار «معًا من أجل تنسيق أفضل واستجابة أكثر فعالية»، في ظل التزايد الملحوظ في وتيرة وحدّة الكوارث الطبيعية وغير الطبيعية التي تشهدها المنطقة العربية، وما يترتب عليها من آثار إنسانية واقتصادية وتنموية متنامية، الأمر الذي يفرض ضرورة تعزيز منظومات الإنذار المبكر والاستعداد المسبق باعتبارها إحدى الركائز الأساسية لحماية الأرواح والممتلكات وتعزيز قدرة المجتمعات على الصمود.

وفي الكلمة الافتتاحية التي ألقاها السفير الدكتور خالد بن محمد المنزلاوي، الأمين العام المساعد ورئيس قطاع الشئون السياسية الدولية، نيابةً عن أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أكد أن المنطقة العربية تواجه تحديات غير مسبوقة نتيجة تغير المناخ وتنامي الظواهر الجوية المتطرفة.

وشدد على أن الانتقال من نهج الاستجابة بعد وقوع الكارثة إلى نهج الاستعداد والوقاية والإنذار المبكر أصبح ضرورة استراتيجية لا غنى عنها، تتطلب تضافر الجهود الوطنية والإقليمية والدولية.

وأوضح أن جامعة الدول العربية تضطلع بدور محوري في قيادة وتنسيق العمل العربي المشترك في مجال الحد من مخاطر الكوارث، من خلال اعتماد الاستراتيجية العربية للحد من مخاطر الكوارث 2030، وإنشاء آلية التنسيق العربية للحد من مخاطر الكوارث، إلى جانب إطلاق عدد من البرامج والمبادرات العربية المتخصصة، بما يسهم في تعزيز جاهزية الدول العربية وبناء منظومات إقليمية متكاملة للإنذار المبكر والاستعداد للكوارث.

وقال إن هذا المنتدى يُمثل منصة عربية رفيعة المستوى لتبادل الخبرات والتجارب، وتعزيز التنسيق بين الدول العربية وشركائها، وصياغة رؤية إقليمية مشتركة لتطوير نظم إنذار مبكر شاملة وفعالة قادرة على الوصول إلى جميع فئات المجتمع، وبما ينسجم مع المبادرات الدولية ذات الصلة، وفي مقدمتها مبادرة الأمم المتحدة «الإنذار المبكر للجميع».

ويُعقد المنتدى تحت مظلة جامعة الدول العربية، وبالشراكة والتعاون مع عدد من المنظمات العربية والإقليمية والدولية، من بينها منظمة الهلال الأحمر والصليب الأحمر العربي (ARCO)، والاتحاد الدولي للاتصالات (ITU)، ومكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث (UNDRR)، والمنظمة العالمية للأرصاد الجوية (WMO)، ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (FAO)، وبرنامج الأغذية العالمي (WFP)، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية (OCHA)، والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر (IFRC)، إلى جانب عدد من المنظمات العربية المتخصصة والمراكز الإقليمية والجهات الوطنية المعنية.

ويناقش المنتدى، على مدار يومين، عددًا من القضايا المحورية، من بينها تعزيز فعالية نظم الإنذار المبكر، والربط بين الإنذار والاستجابة، ودور التكنولوجيا والاتصالات، والتمويل المستدام، وبناء القدرات، فضلًا عن استعراض التجارب العربية الناجحة وأفضل الممارسات الإقليمية في هذا المجال.