روسيا.. إحباط هجوم إرهابي على سجن إصلاحي في منطقة روستوف

أفاد جهاز الأمن الفيدرالي الروسي بأن الأجهزة الأمنية نجحت في إحباط هجوم إرهابي على سجن إصلاحي في منطقة روستوف كان يخطط له سجناء من دول آسيا الوسطى.

وبالأمس، نجح جهاز الأمن الفيدرالي الروسي في إحباط عملية تخريب بالجزء الأرضي من خط أنابيب النفط ترانس نفت-دروجبا بمقاطعة ليبيتسك.

وقال جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، في بيان له: "أحد المراهقين المعتقلين لتحضيره عملا تخريبيا على خط "دروجبا" كشف أن الخطط شملت إحراق قطارات بتوجيه من كييف".

كما وقع هجوم بســكـ.ـين في مدرسة بضواحي موسكو وأنباء عن سقوط ضحايا.

وأشار المصدر ذاته إلى أنه تم إجلاء تلاميذ مدرسة أوسبينسكايا في قرية غوركي-2 بضواحي موسكو بعد إصابة حارس المدرسة.

وعلى الفور ، انتشرت السلطات الأمنية في الموقع.

في سياق آخر، أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط 83 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل فوق مناطق مختلفة من روسيا.

وفي وقت سابق، قالت وزارة الدفاع الروسية إن أنظمة الدفاع الجوي التابعة لها نجحت في اعتراض وتدمير 201 طائرة مسيرة أوكرانية فوق عدد من المناطق الروسية.

وأوضحت الوزارة، في بيان، لها، أن قوات الدفاع الجوي أسقطت 130 مسيرة خلال الفترة الممتدة من الساعة 23:00 مساء الأحد وحتى الساعة 7:00 صباح الاثنين.

وأضافت أن معظم هذه المسيرات تم تدميرها فوق مقاطعتي أستراخان بواقع 38 طائرة، وبريانسك بـ25 طائرة، إضافة إلى منطقة موسكو، حيث تم إسقاط 25 مسيرة، كانت 15 منها متجهة نحو العاصمة الروسية.