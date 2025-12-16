تقارير إعلامية: روسيا تؤكد سعيها لسلام طويل الأمد مع أوكرانيا

قال حسين مشيك، مراسل "القاهرة الإخبارية" من موسكو، إن مصادر رسمية روسية أكدت أن موسكو لم تتسلم حتى الآن المبادرة المعدلة للتسوية الروسية-الأوكرانية التي أعدتها الدول الأوروبية بالتعاون مع الولايات المتحدة، وفق ما أكده المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف.

رفض وقف مؤقت لإطلاق النار

وأشار مشيك، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، إلى أن بيسكوف شدد على أن روسيا لا تبحث عن وقف مؤقت لإطلاق النار، بل تسعى إلى اتفاق سلام طويل الأمد يراعي مصالحها الأمنية. واعتبر أن أي هدنة قصيرة قد تتيح لأوكرانيا إعادة تجميع قواتها والتسلح مجددًا بدعم غربي، وهو ما ترفضه موسكو بشكل قاطع.

خطوط حمراء: القرم ودونباس ونوفوروسيا

وأضاف المراسل أن نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف أكد أن روسيا لن تقدم أي تنازلات فيما يتعلق بشبه جزيرة القرم، ونوفوروسيا، وإقليم دونباس، معتبرًا هذه الملفات خارج إطار النقاش.

الرؤية الروسية للاتفاق المحتمل

وتابع مشيك أن الرؤية الروسية لأي اتفاق محتمل تركز على التوصل إلى تفاهم مباشر مع الولايات المتحدة، يشمل مستقبل الوضع الأوكراني، حجم الجيش الأوكراني وتسليحه، والتزام كييف بعدم الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، وضمان حماية الثقافة الروسية، إضافة إلى ملف الوجود العسكري الأمريكي والأوروبي في أوروبا الشرقية.