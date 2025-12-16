قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
استدعاء نادية الجندي في بلاغ السبّ | فريال يوسف توجّه طلبا غير متوقع للنيابة
الحكومة تكشف حقيقة العيوب الهندسية بكوبري 45 الدولي في الإسكندرية
دنا الأكثر طعامة | أحمد العوضي يفاجئ جمهوره بمنشور مثير
رئيس الوزراء يتابع تنفيذ مخرجات اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية وتصدير العقار
النتيجة غدًا .. حالات الفوز والإعادة لمرشحي الدوائر الملغاة بانتخابات النواب
أمطار غزيرة تضرب غزة .. ودمار واسع في خيام الفلسطينيين
إنتي ممثلة فاشلة | تطور سريع في بلاغ فريال يوسف ضد نادية الجندي
أهوال يوم القيامة| سلمى.. قصة صغيرة نهش لحمها والدها فانتصرت لها العدالة
الأزهر يعزي المغرب في ضحايا فيضانات مدينة آسفي ويدعو بالشفاء للمصابين
ميكنة منظومة التأمين الصحي الشامل على مستوى الجمهورية
وزير التعليم ومحافظ أسوان يفتتحان مشروع الصيانة الشاملة لمدرسة أحمد أبا زيد للغات
تصل لـ 1000 جنيه للمناطق المتميزة.. نواب يطالبون بمراجعة تصنيف الإيجار القديم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

تقارير إعلامية: روسيا تؤكد سعيها لسلام طويل الأمد مع أوكرانيا

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

قال حسين مشيك، مراسل "القاهرة الإخبارية" من موسكو، إن مصادر رسمية روسية أكدت أن موسكو لم تتسلم حتى الآن المبادرة المعدلة للتسوية الروسية-الأوكرانية التي أعدتها الدول الأوروبية بالتعاون مع الولايات المتحدة، وفق ما أكده المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف.

رفض وقف مؤقت لإطلاق النار

وأشار مشيك، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، إلى أن بيسكوف شدد على أن روسيا لا تبحث عن وقف مؤقت لإطلاق النار، بل تسعى إلى اتفاق سلام طويل الأمد يراعي مصالحها الأمنية. واعتبر أن أي هدنة قصيرة قد تتيح لأوكرانيا إعادة تجميع قواتها والتسلح مجددًا بدعم غربي، وهو ما ترفضه موسكو بشكل قاطع.

خطوط حمراء: القرم ودونباس ونوفوروسيا

وأضاف المراسل أن نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف أكد أن روسيا لن تقدم أي تنازلات فيما يتعلق بشبه جزيرة القرم، ونوفوروسيا، وإقليم دونباس، معتبرًا هذه الملفات خارج إطار النقاش.

الرؤية الروسية للاتفاق المحتمل

وتابع مشيك أن الرؤية الروسية لأي اتفاق محتمل تركز على التوصل إلى تفاهم مباشر مع الولايات المتحدة، يشمل مستقبل الوضع الأوكراني، حجم الجيش الأوكراني وتسليحه، والتزام كييف بعدم الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، وضمان حماية الثقافة الروسية، إضافة إلى ملف الوجود العسكري الأمريكي والأوروبي في أوروبا الشرقية.

القاهرة الإخبارية موسكو الكرملين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2026

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 الترم الأول .. صور وتفاصيل عاجلة

عداد الكهرباء

باق 14يوما.. تحذيرات لأصحاب عداد الكهرباء القديم

الذهب

الحق اشتري.. مفاجأة بسعر الذهب ورسالة من الشعبة للمواطنين

الخبز

تسبب التسمم.. احذر عادة خاطئة عند وضع الخبز في الفريزر

جانب من الواقعة

ضربه بالمقص | تطور مثير في قضية تعدي ولي أمر على مدرس بالإسماعيلية

إيلون ماسك

إيلون ماسك: المال سيختفي والرواتب ستصبح بلا معنى

فريال يوسف ونادية الجندي

قالت عليا فاشلة.. تفاصيل مثيرة في اتهام فريال يوسف لـ نادية الجندي بالتشهير

المجني عليها

عليا ديون وهي لابسة دهب.. تفاصيل مؤلمة في قـ.تل مسنة بالبدرشين

ترشيحاتنا

المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة

محافظ الجيزة يعاين الموقع المقترح لإقامة سوق اليوم الواحد بهضبة الأهرام

جامعة دمنهور تعقد فعاليات الندوة التثقيفية

جامعة دمنهور تعقد فعاليات الندوة التثقيفية للموسم الخامس للمشروع الوطني للقراءة

محافظ المنيا ورئيس هيئة الرعاية الصحية

كدوانى: 7 ملايين منياوي يتمتعون بمنظومة صحية لائقة في منظومة التأمين الجديدة

بالصور

بذور الشيا.. سر طبيعي لبشرة أكثر نضارة وشبابًا

بذور الشيا… سر طبيعي لبشرة أكثر نضارة وشبابًا
بذور الشيا… سر طبيعي لبشرة أكثر نضارة وشبابًا
بذور الشيا… سر طبيعي لبشرة أكثر نضارة وشبابًا

دراما رمضان 2026| أيتن عامر تتعاقد على بطولة مسلسل حق ضايع

أيتن عامر
أيتن عامر
أيتن عامر

كيف تتعامل المرأة مع شريكها بعد الأطفال وتحافظ على حياتها الزوجية

كيف تتعامل المرأة مع شريكها بعد الأطفال وتحافظ على حياتها الزوجية
كيف تتعامل المرأة مع شريكها بعد الأطفال وتحافظ على حياتها الزوجية
كيف تتعامل المرأة مع شريكها بعد الأطفال وتحافظ على حياتها الزوجية

فاكهة الجنة.. فوائد الرمان الخارقة

فوائد الرمان
فوائد الرمان
فوائد الرمان

فيديو

هيفاء وهبي

هيفاء وهبي تتألق في أحدث كليباتها .. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إسرائيل.. وإستراتيجية التفاوض تحت النار

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الاستثمار في مصر.. سوقٌ يفتح أبوابه للمستقبل

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: العائدون من جهنم

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: حين يتكلم النص بصوت السياسة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركون الأول

المزيد