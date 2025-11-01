قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
افتتاح المتحف المصري الكبير 2025.. كل ما تريد معرفته عن الحدث الذي ينتظره العالم
مع الاحتفال العالمى بالمتحف الكبير.. الداخلية تنهى استعداداتها لتأمين ضيوف مصر | فيديو
صحيفة ألمانية: المتحف الكبير رمز لدور مصر المتنامي في الشرق الأوسط
حدثان تاريخيان في نفس اليوم.. الغندور يتحدث عن افتتاح المتحف المصري
عضو مشروع المومياوات المصري تكشف لـ صدى البلد تفاصيل فحص مقتنيات “عنخ أمون”: العثور على طفلتي الملك محنطتين
رئيس الوزراء: المتحف المصري الكبير مثال بارز على الشراكة بين مصر واليابان
إصابة جديدة تضرب ليفربول.. ضربة في موسم صعب وآرني سلوت في مأزق
4 طلاب يلقون قطة فى النيل .. الداخلية تكشف تفاصيل الفيديو المثير
تعاون وثيق مرتقب بين مصر ولبنان | تفاصيل مهمة
بمناسبة احتفالات الهالوين.. أسرار علمية وراء مشاعر الرعب
سعر الدولار أمام الجنيه اليوم السبت 1-11-2025
عودة محمد صلاح .. تشكيل ليفربول المتوقع في مواجهة أستون فيلا
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

صحيفة بريطانية: المتحف المصري الكبير .. السباق إلى الماضي يبدأ الآن

المتحف المصري الكبير والأهرامات في محيطه
المتحف المصري الكبير والأهرامات في محيطه
القسم الخارجي

بعد أكثر من عشرين عامًا من بدء العمل، وعدد لا يحصى من التأجيلات السياسية والمالية، يستعد المتحف المصري الكبير في الجيزة لفتح أبوابه أخيرًا أمام الجمهور يوم الثلاثاء 4 نوفمبر، في حدث وصفه الكاتب البريطاني سايمون كالدر بـ«السباق إلى الماضي» بعد أن وصلت رحلة البناء الطويلة إلى خط النهاية، بحسب صحيفة الإندبندنت البريطانية.

ويقف المتحف، الذي أعلن عنه لأول مرة في عام 2005، على مقربة من أهرامات الجيزة، متماهياً في تصميمه مع هندستها الخالدة، ليصبح أكبر متحف أثري في العالم، بمساحة تتجاوز مساحة دولة الفاتيكان، ومجموعة تضم أكثر من 50 ألف قطعة أثرية معروضة — من إجمالي 100 ألف قطعة — تغطي خمسة آلاف عام من التاريخ المصري القديم.

تأخيرات أسطورية وميلاد من قلب الأزمات

يقول كالدر في مقاله المنشور بالصحيفة البريطانية، إن “التأخيرات الكارثية ليست جديدة على مشاريع النقل أو الثقافة”، مشيرًا إلى أن المتحف المصري الكبير واجه مصيرًا مشابهًا لتأجيلات مشاريع عالمية مثل مطار برلين أو متحف ريكسميوزيم في أمستردام.

ويرجع الكاتب أسباب التأخير إلى “تتابع الأزمات” — من ثورة يناير 2011 إلى جائحة كورونا، مرورًا بتقلبات اقتصادية وحروب إقليمية — قبل أن يصل المشروع أخيرًا إلى لحظة الافتتاح التي طال انتظارها.

لكن بالنسبة إلى معروضات يعود عمرها إلى خمسة آلاف عام، كما يقول كالدر، فإن “عقدًا أو اثنين لا يعدان سوى لحظة عابرة في عمر الزمن”.

من معبد رمسيس إلى متحف المستقبل

ويصف الكاتب انطباعه الأول عند زيارته للمتحف قبل عامين، حين سُمح له فقط بدخول البهو الرئيسي مقابل 20 جنيهًا إسترلينيًا، ليتأمل تمثال الملك رمسيس الثاني الذي يبلغ ارتفاعه 36 قدمًا، والذي أعيد نقله من موقعه السابق في ميدان رمسيس إلى قلب المتحف.

ويقول: “لقد شيد المبنى حول هذا التمثال المهيب. تجربة مذهلة لكنها مؤلمة أيضًا، لأنك كنت تقف على أعتاب أعظم كنوز الأرض المحجوبة خلف الأبواب المغلقة.”

كنوز توت عنخ آمون.. قلب المتحف النابض

تعد قاعتان من المتحف مخصصتين بالكامل لكنوز الملك الذهبي توت عنخ آمون، التي تعرض لأول مرة مجتمعة منذ اكتشاف مقبرته على يد البريطاني هوارد كارتر عام 1922، أي قبل 103 أعوام بالضبط من تاريخ الافتتاح الحالي.

وتضم المجموعة القناع الذهبي الشهير، والعجلات الحربية، والمجوهرات، والدروع النادرة المصنوعة من الجلد والنسيج، وهي المعروضات التي يتوقع أن تصبح “مغناطيس المتحف” على غرار لوحة الموناليزا في متحف اللوفر.

المتحف المصري الكبير أهرامات الجيزة الأهرامات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام ـ أستاذ أصول التربية والمستشار التربوي

د. منال إمام تكتب: مصر جاءت وبعدها جاء التاريخ

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: المتحف المصري الكبير.. رمز لنهضة مصر الحديثة أمام العالم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: هنا تتكلم الحضارة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبدالقادر يكتب: المتحف المصري الكبير.. قلب الحضارة النابض

محمد مندور

محمد مندور يكتب: لماذا نحتفي بالمتحف المصري الكبير؟

