فرنسا تحتفي بالحدث التاريخي.. ونقل مباشر لحفل افتتاح المتحف المصري الكبير

في لحظةٍ وصفتها وكالة الأنباء الفرنسية بـ"التاريخية"، تفتتح مصر اليوم رسميًا المتحف المصري الكبير عند سفح الأهرامات، في احتفال عالمي يتابعه الملايين عبر البث المباشر على قناة فرانس 24، حيث تزينت القاهرة بمشهدٍ يخلد لقاء الحاضر بالماضي في أبهى صوره.

منذ ساعات، بدأت تغطية فرانس 24 الخاصة من أمام المتحف، حيث تجمع عشرات الصحفيين والمراسلين والضيوف من مختلف أنحاء العالم، ليشهدوا ميلاد صرحٍ ثقافي طال انتظاره، وصف بأنه أضخم متحف أثري في العالم وأعظم مشروع ثقافي في القرن الحادي والعشرين.

ونقلت أكثر من 5,000 قطعة أثرية بعناية فائقة إلى المتحف، لتروى من جديد قصة "الفرعون الذهبي" الذي لا يزال يسحر العالم بغموضه وجمال مقتنياته.