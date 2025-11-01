نادر سعد: مشاركة رئيس بلغاريا في افتتاح المتحف الكبير تعكس مكانة مصر

أكد السفير نادر سعد، سفير جمهورية مصر العربية لدى بلغاريا، أن مشاركة رئيس جمهورية بلغاريا رومين، في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير جاءت تلبيةً لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتجسيدًا للمكانة الكبيرة التي تحظى بها مصر لدى بلغاريا.



وأضاف السفير نادر سعد، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم السبت، أن حرص بلغاريا على المشاركة في هذا الحدث العالمي بأعلى مستوى تمثيل — وهو رئيس الجمهورية — يعكس تقديرها العميق لمصر قيادةً وحكومةً وشعبًا، واعتزازها بحضارتها العظيمة .



وأشار إلى أن حفل افتتاح المتحف المصري الكبير يحظى باهتمام واسع على المستويين الرسمي والشعبي في بلغاريا، لافتًا إلى أن التليفزيون الرسمي البلغاري استضافه في لقاء خاص قدّم خلاله تغطية موسعة لتحضيرات الافتتاح، مسلطًا الضوء على أن أنظار العالم تتجه إلى القاهرة لمتابعة هذا الحدث التاريخي .



وأوضح السفير المصري أن التليفزيون البلغاري عرض مجموعة من الفيديوهات التعريفية عن المتحف الكبير، مصحوبة بشرح من البروفيسور سيرجي إيجناتوف، كبير علماء المصريات في بلغاريا.



ونوّه السفير نادر سعد بأن العلاقات بين مصر وبلغاريا شهدت انطلاقة جديدة ودفعة قوية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، لافتاً إلى أن صوفيا تُقدّر عاليًا مواقف مصر الداعمة للسلام والاستقرار والتنمية في العالم.



واختتم السفير تصريحه بالإشارة إلى أن مشاركة الرئيس البلغاري في احتفال مصر بافتتاح المتحف الكبير تأتي بالتزامن مع اقتراب احتفاء البلدين بمرور مائة عام على إقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما مطلع العام المقبل.