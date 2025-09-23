قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
300 فرصة عمل براتب يبدأ من 10 آلاف جنيه
المستثمرون الأفرو–آسيويون يثمنون اعتراف دول كبرى بفلسطين ويؤكدون الدور المصري المحوري
أسعار مواد البناء اليوم.. استقرار نسبي وتباين بين مصانع الحديد والأسمنت
أول تعليق من الكرملين على اتهامات الدنمارك بخرق مسيرات روسية لأجوائها
استعراض حرس الشرف وعزف السلامين الوطنيين.. لحظة استقبال الرئيس السيسي لنظيره الرواندي
مادة نجاح ورسوب لها امتحانات شهرية .. توضيح عاجل من التعليم بشأن اللغة الاجنبية الثانية
مراسم استقبال رسمية للرئيس الرواندي | فيديو
بمراسم رسمية.. الرئيس السيسي يستقبل نظيره الرواندي بقصر الاتحادية
ناني سعد الدين: لم أعرض أثاث منزلي للبيع بسبب أزمة مالية.. ومعرفش جابوا الكلام ده منين | خاص
القرار قيد الدراسة.. المرشح لتدريب الأهلي ينهي تعاقده مع عملاق البرتغال
تداول صورة لطلاب « مزوغين» بحدائق نمرة ٦ خلال انتظام اليوم الدراسي بالإسماعيلية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الشرطة الأمريكية تعتقل شابًا هدد حياة ترامب وهو على الطائرة

ترامب
ترامب
محمد على

احتجزت الشرطة الأمريكية شخصًا لتجاوزه وقيامه بأعمال مجرمة قانونيا بحق الرئيس الأمريكي، وفق ما ذكرت صحف أمريكية.

اعتقلت الشرطة الشخص الذي تعرض لترامب بالإيذاء متمثلًا في محاولته توجّيه أشعة الليزر نحو مروحية مارين وان، التي كانت تقل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقالت صحف أمريكية أن المتهم يدعى جاكوب صامويل وينكلر، 33 عامًا، من واشنطن العاصمة، ويواجه تهمة توجيه شعاع ليزر نحو طائرة، وهي جناية تصل عقوبتها القصوى إلى السجن خمس سنوات.

 كانت المروحية تحلّق بالقرب من البيت الأبيض يوم السبت عندما لاحظ الضابط وينكلر يسير في الشارع عاري الصدر ويتحدث بصوت مرتفع مع نفسه، وعندما أضاء الضابط مصباحه اليدوي باتجاهه، ردّ وينكلر بتوجيه شعاع ليزر أحمر نحو وجهه.

وأضاف الضابط أن المتهم رفع نظره إلى السماء وسلّط شعاع الليزر على المروحية خلال مرورها فوق المكان، وبعد توقيفه وتكبيله، واصل المتهم الحديث عن رغبته في الاعتذار لترامب، بحسب ما ورد في الإفادة.

وقالت المدعية العامة جانين بيرو إن هذا السلوك يعرّض مروحية مارين وان وكل من على متنها للخطر، مؤكدة أنه سيتم التعرف على مرتكبي مثل هذه الأفعال وملاحقتهم قضائيًا إلى أقصى حد يسمح به القانون.

الشرطة الأمريكية الرئيس الأمريكي لترامب دونالد ترامب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التعليم

قرار عاجل بشأن مادة الرياضيات للصف الأول الابتدائي

تفسير حلم الثعبان

تفسير حلم الثعبان في البيت.. عدو مخادع وحسد أم رغبة جنسية ومال؟

الدكتور بدر عبد العاطي- وزير الخارجية

وزير الخارجية: لقاء مرتقب غدًا مع الرئيس الأمريكي وعدد من القادة العرب والدول الإسلامية

داني دانون

عرض مسرحي.. أول رد من إسرائيل بشأن مؤتمر حل الدولتين

الرئيس السيسي

تفاعل غير مسبوق.. قراران للرئيس السيسي يحدثان موجة إشادة واسعة

محمد صلاح

رغم خسارته الكرة الذهبية.. ليفربول يحتفي بالكينج المصري محمد صلاح

سعر الدولار

سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 23 سبتمبر

الدولار

سعر الدولار مقابل الجنيه بالبنوك اليوم الثلاثاء

ترشيحاتنا

قوات الاحتلال الإسرائيلي في غزة

المهيري: إسرائيل مزقت مبادئ العمل الإنساني للأمم المتحدة في غزة

وزير الكهرباء خلال اللقاء

وزير الكهرباء يبحث مع مجموعة سانجرو SUNGROW الصينية التعاون فى مجالات تصنيع مهمات الطاقة المتجددة

المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي

الإنتاج الحربي تشارك في المعرض الدولي للمياه و الطاقة بالشرق الأوسط وأفريقيا

بالصور

5 أطعمة تزيد طاقة طفلك وقت الدراسة ومع بدايات برد الخريف

5 أطعمة تزيد طاقة طفلك وقت الدراسة ومع بدايات برد الخريف
5 أطعمة تزيد طاقة طفلك وقت الدراسة ومع بدايات برد الخريف
5 أطعمة تزيد طاقة طفلك وقت الدراسة ومع بدايات برد الخريف

إنجاز جديد.. 41 عالما من جامعة الزقازيق بقائمة ستانفورد لأفضل علماء العالم

جامعة الزقازيق
جامعة الزقازيق
جامعة الزقازيق

وصفات طبيعية للتخلص من اسمرار الكوعين وإزالة الجلد الميت خلال أسبوعين

وصفات طبيعية للتخلص من اسمرار الكوعين وإزالة الجلد الميت خلال أسبوعين
وصفات طبيعية للتخلص من اسمرار الكوعين وإزالة الجلد الميت خلال أسبوعين
وصفات طبيعية للتخلص من اسمرار الكوعين وإزالة الجلد الميت خلال أسبوعين

روجينا تخطف الأنظار بإطلالتها فى مهرجان الفضائيات العربية

روجينا تخطف الانظار بإطلالتها فى مهرجان الفضائية العربية
روجينا تخطف الانظار بإطلالتها فى مهرجان الفضائية العربية
روجينا تخطف الانظار بإطلالتها فى مهرجان الفضائية العربية

فيديو

استخراج رخصة القيادة

شروط استخراج رخصة القيادة بعد تعديل اللائحة

عيوب آيفون 17 الجديد

فكر تاني قبل ما تشتريه .. مشاكل ظهرت في أيفون 17

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: نهضة شاملة.. تنمية مستدامة = فكر حداثي مستنير

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك والأسورة

المزيد