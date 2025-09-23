الشرطة الأمريكية تعتقل شابًا هدد حياة ترامب وهو على الطائرة

احتجزت الشرطة الأمريكية شخصًا لتجاوزه وقيامه بأعمال مجرمة قانونيا بحق الرئيس الأمريكي، وفق ما ذكرت صحف أمريكية.

اعتقلت الشرطة الشخص الذي تعرض لترامب بالإيذاء متمثلًا في محاولته توجّيه أشعة الليزر نحو مروحية مارين وان، التي كانت تقل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقالت صحف أمريكية أن المتهم يدعى جاكوب صامويل وينكلر، 33 عامًا، من واشنطن العاصمة، ويواجه تهمة توجيه شعاع ليزر نحو طائرة، وهي جناية تصل عقوبتها القصوى إلى السجن خمس سنوات.

كانت المروحية تحلّق بالقرب من البيت الأبيض يوم السبت عندما لاحظ الضابط وينكلر يسير في الشارع عاري الصدر ويتحدث بصوت مرتفع مع نفسه، وعندما أضاء الضابط مصباحه اليدوي باتجاهه، ردّ وينكلر بتوجيه شعاع ليزر أحمر نحو وجهه.

وأضاف الضابط أن المتهم رفع نظره إلى السماء وسلّط شعاع الليزر على المروحية خلال مرورها فوق المكان، وبعد توقيفه وتكبيله، واصل المتهم الحديث عن رغبته في الاعتذار لترامب، بحسب ما ورد في الإفادة.

وقالت المدعية العامة جانين بيرو إن هذا السلوك يعرّض مروحية مارين وان وكل من على متنها للخطر، مؤكدة أنه سيتم التعرف على مرتكبي مثل هذه الأفعال وملاحقتهم قضائيًا إلى أقصى حد يسمح به القانون.