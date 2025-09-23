فيديو لإحراج رئيس دولة.. الشرطة الأمريكية توقف سيارة ماكرون لأجل مرور ترامب

أوقفت الشرطة الأمريكية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بعد إلقائه كلمته في مقر الأمم المتحدة بسبب مرور موكب الرئيس الأميركي دونالد ترامب في نيويورك الاثنين 22 سبتمبر، وفق ما ذكرت قناة BFMTV.

New York police stopped French President Macron’s motorcade because the road was closed for Trump.



Macron got out, called Trump, and jokingly asked him to “clear the road.” pic.twitter.com/7ZtstXmtKj — Clash Report (@clashreport) September 23, 2025

في التفاصيل، "عند خروجه من مقر الأمم المتحدة، حيث أعلن رسميا اعتراف فرنسا بدولة فلسطين، تم منع إيمانويل ماكرون في الشارع من قبل موكب الرئيس دونالد ترامب في نيويورك"، كما جاء في المنشور.

قال الشرطي “أعتذر يا سيادة الرئيس، كل شيء مغلق الآن”.

اتصل إيمانويل ماكرون بنظيره الأميركي لمحاولة الخروج"هل يمكنك أن تتخيل أنني أنتظر في الشارع الآن لأن كل شيء مغلق أمامك".

بعد دقائق من الانتظار، أُخلي الشارع، ولكن للمشاة فقط.

وأفادت الصحيفة أن هذا أجبر الرئيس الفرنسي على مواصلة حديثه مع دونالد ترامب في منتصف الشارع أثناء محاولته الوصول إلى السفارة الفرنسية.

ووثّق مقطع فيديو اللحظة وانتشر على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي من خلال منصة Brut.