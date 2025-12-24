مدبولي: مصر في 2014 كانت "شبه محطمة".. والآن نحن على أرض صلبة

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن منطقة المثلث الذهبي تتميز بأنها تتمتع بخام الفوسفات وننظر لها كمنطقة صناعية هامة.

وعلق فى المؤتمر الصحفي اليوم، على ما قاله عن الدين الخارجي قائلًا: "نعرف تمام أن الخطوات التي قامت بها الدولة فى الإصلاحات تحملها المصريين".

وأكمل: "خلوني أتكلم معاكم البلد كانت عاملة ازاي قبل 2014، البلد كان فيها 300 ألف أسرة كانت عايشة فى العشش ومصر بتتعاير بيها وبتتصور فى الأفلام، الحمد لله قدرنا نوفر للناس دي أماكن، وكانت 88% من قري مصر بلا صرف صحي".

وأضاف: "شوفوا قطاع الصحة قبل 2014 وما تم به من إنجازات بجانب قطاع التعليم، تم بناء دولة حديثة وكنا حاطين أعيننا على الدين، قارنوا شكل البلد فى 2014 وشكل البلد حاليا .. فى 2014 كنا دولة شبه محطمة وحاليا أحنا على أرضية ثابتة".