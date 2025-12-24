قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أبرز علماء الأزهر الراحلين في 2025.. رحلت أجسادهم وبقي أثرهم
مدبولي يحسم الجدل: كيف سيؤثر اتفاق صندوق النقد على معيشة المصريين؟
بمقدم 100 ألف جنيه| موعد حجز شقق الإسكان الجديدة 2025 وتقسيط حتى 20 عاما
مدبولي: مصر على أعتاب مرحلة اقتصادية جديدة.. دعم بنية الكهرباء أنقذنا من انقطاع الخدمة.. بنينا دولة حديثة رغم التحديات
مدبولي: مصر في 2014 كانت "شبه محطمة".. والآن نحن على أرض صلبة
الدعم السريع تعلن سيطرتها على منطقة أبوقمرة شمال دارفور
وزير المالية: المفاوضات مع صندوق النقد إيجابية.. وأولوية قصوى لخفض الدين وأعباء أجهزة الموازنة
محمد سامي يزور لوكيشن الست موناليزا ويفاجئ مي عمر
لجنتان من المنشآت الآيلة للسقوط والحي لمعاينة عقار إمبابة المنهار
بنظام "حق الانتفاع".. خطة حكومية لتحويل مباني وسط القاهرة إلى فنادق عالمية
الرقابة الإدارية تكشف تفاصيل سقوط مدير العلاقات العامة بوزاة البيئة
تعرف على أسماء مصابي ومتوفي حادث انقلاب سيارة ميكروباص في أسوان
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مدبولي: مصر في 2014 كانت "شبه محطمة".. والآن نحن على أرض صلبة

كتب محمود مطاوع

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن منطقة المثلث الذهبي تتميز بأنها تتمتع بخام الفوسفات وننظر لها كمنطقة صناعية هامة.

وعلق فى المؤتمر الصحفي اليوم،  على ما قاله عن الدين الخارجي قائلًا: "نعرف تمام أن الخطوات التي قامت بها الدولة فى الإصلاحات تحملها المصريين".

وأكمل: "خلوني أتكلم معاكم البلد كانت عاملة ازاي قبل 2014، البلد كان فيها 300 ألف أسرة كانت عايشة فى العشش ومصر بتتعاير بيها وبتتصور فى الأفلام، الحمد لله قدرنا نوفر للناس دي أماكن، وكانت 88% من قري مصر بلا صرف صحي".

وأضاف: "شوفوا قطاع الصحة قبل 2014 وما تم به من إنجازات بجانب قطاع التعليم، تم بناء دولة حديثة وكنا حاطين أعيننا على الدين، قارنوا شكل البلد فى 2014 وشكل البلد حاليا .. فى 2014 كنا دولة شبه محطمة وحاليا أحنا على أرضية ثابتة". 

