مدبولي لـ صدى البلد: زيادة حجم الإشغال بالعاصمة الإدارية خلال السنوات القادمة

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنه في العاصمة الإدارية تجاوز عدد الموظفين بالوزارات المختلفة، الـ 50 ألف في المباني الحكومية في العاصمة الإدارية، وتم تسهيل اجراءات التعامل مع الحكومة.

وقال مصطفى مدبولي، خلال كلمته التي ألقاها بمؤتمر الحكومة الإسبوعي بالعاصمة الإدارية، وردا على سؤال محرر صدى البلد، أن أي اجتماع يتم عمله بين الحكومة والوزراء أصبح لا يتجاوز دقائق، بسبب قرب المباني الحكومية مع بعضها، إضافة إلى التقنيات الحديثة التي تريط مباني العاصمة مع كافة انحاء الجمهورية مما يكون له مردود ايجابي شديد.

وتابع رئيس مجلس الوزراء، أنه تم مراجعة برامج إسكان الموظفين بالحكومة مع وزير الاسكان، مؤكدا أن الإقبال على حجز وحدات الدولة كان بطيئ في البداية ولكن تم خلال هذه الفترة تسليم الكثير من الوحدات وتم استقبال أكثر من 23 ألف طلب خاصة للموظفين في العاصمة الإدارية من أجل تيسير حياتهم.



وأشار مصطفى مدبولي إلى أن العاصمة الإدارية أعلى معدل اشغال مقارنة بالمدن الجديدة الأخرى، ومتوقع خلال السنوات القادمة زيادة حجم الإشغال داخل العاصمة الإدارية.