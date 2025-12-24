رئيس الوزراء: 18.8 مليون سائح خلال 2025 وزيادة الصادرات غير البترولية 20%

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن عدد السائحين بلغ نحو 18.8 مليون سائح، مقارنة بـ 15 مليون سائح العام الماضي، بما يعكس نموًا ملحوظًا في قطاع السياحة خلال العام الجاري.

وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن الدولة تستهدف تحقيق طفرات كبيرة في هذا القطاع الحيوي، بما يمكن مصر من جذب 30 مليون سائح بحلول عام 2030، مع العمل على مضاعفة هذه الأرقام بحلول عام 2040، في إطار خطط تطوير شاملة للبنية التحتية والخدمات السياحية.

وأشار رئيس الوزراء إلى استمرار جهود التطوير والتوسع في المشروعات السياحية، بما يعزز القدرة التنافسية لمصر على خريطة السياحة العالمية.

وفي سياق متصل، أكد مدبولي أن الحكومة تستهدف تحقيق زيادة بنسبة 20% في الصادرات غير البترولية خلال الفترة المقبلة، دعمًا للنمو الاقتصادي وتعزيزًا لمصادر النقد الأجنبي.

وأشار رئيس الوزراء إلى أنه سيتم تحويل مبني وزارة الداخلية في وسط البلد إلى فندق الماريوت لتشجيع السياحة أيضا والاستثمار مشيرا الي ان الدولة تعمل الي الوصول الي الهدف المنشود في جميع القطاعات